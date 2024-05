Fedez: “Chiara Ferragni? Nessun dissing nel nuovo singolo Sexy shop”/ “È la madre dei miei figli…”

Fedez lancia Sexy Shop e parla di Chiara Ferragni

Fedez torna ufficialmente sulla scena musicale con il singolo “Sexy shop”, brano in cui duetta con Emis Killa e che, alla vigilia, erano stato preannunciato come un dissing contro Chiara Ferragni. Ipotesi smentita non solo dal lancia del nuovo singolo, ma anche dallo stesso Fedez che, durante la festa organizzata per lanciare il brano, è tornato a parlare proprio di Chiara Ferragni spiegando il motivo per cui non andrà mai contro la moglie. “Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi dispiace non aver accontentato…”, le parole pronunciate da Fedez che ha così lanciato una frecciatina a chi pensava di ascoltare un brano contro la moglie.

Concetto ribadito da Fedez anche in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. “Nei confronti di Chiara voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli”.

Fedez contro le amiche di Chiara Ferragni

Nel brano “Sexy Shop”, Fedez parla comunque di Chiara Ferragni che si è mostrata in lacrime su Tik tok, con un riferimento alle amiche. In particolare, ad un certo punto del brano, il rapper canta: “È una vita in salita, una storia infinita che poi è finita. Ho male alle dita, perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”, ma chi sono le amiche di Chiara Ferragni di cui parla Fedez?

Il rapper non fa alcun nome scatenando, però, la curiosità dei fan che hanno immediatamente pensato a persone vicine alla Ferragni e con le quali la stessa Chiara sta trascorrendo momenti di svago dopo la fine del matrimonio. Nessun dissing, dunque, nel nuovo brano di Fedez che si prepara ad affrontare un’estate ricca di impegni.











