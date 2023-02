Fedez choc/ “A Sanremo ho avuto il più grosso attacco di panico della mia vita”

Fedez e la depressione a Sanremo: le sue parole

Fedez ha condotto una nuova puntata del podcast Muschio Selvaggio, in cui si occupa di intervistare i concorrenti di Sanremo 2023. Come ospite ha fatto il suo ingresso Kekko Silvestre dei Modà, che al Festival porterà il tema della depressione con il brano Lasciami. In considerazione dell’argomento trattato dal leader del gruppo, il rapper ha svelato di averne sofferto proprio durante la sua esperienza con la kermesse canora.

Fedez dichiara: “Nel mio Sanremo io mi sono esibito la prima sera ed è andata benissimo. La mattina mi alzo, vedo la mia assistente e penso: “Adesso ho tutto, perchè non mi sento abbastanza felice” e mi viene l’attacco di panico più grosso della mia vita. Al telefono con il mio psichiatra che cercava di calmarmi. Nei momenti più belli ti può capitare di non sentirti meritevole di quello che ti sta accadendo. ”

Fedez intervista i Modà sul tema della depressione

Fedez ha invitato nel suo podcast, Muschio Selvaggio, il leader dei Modà Kekko Silvestre per parlare del brano Lasciami con il quale si esibirà a Sanremo 2023, che tratta il tema della depressione. Il cantante svela di aver sofferto e di soffrire ancora di questa malattia: “Durante il lockdown si manifestò nella maniera più violenta. Quando soffri di attacchi di panico cerchi di crearti una confort zone dove evitare tutte quelle cose che ti mettono paura”

E ancora: “Io la musica l’avevo messa da parte dopo il terzo San Siro perchè ho cominciato a soffrire di derealizzazione… cioè ti dissoci”. Poi svela i motivi che lo hanno spinto a portare al Festival un tema così delicato: “La depressione è una malattia molto diffusa di cui si parla molto poco, ho pensato che portarla a Sanremo potesse riuscire a dare un urlo di coraggio a tutte quelle persone che se ne vergognano”.

