Fedez, clamoroso errore ortografico: “prima crisi cognugale”/ Il web: “studia”

Il web insorge contro Fedez. Il motivo? Un errore grammaticale che non è passato inosservato ai suoi milioni di followers che lo hanno prontamente corretto esortandolo a studiare per evitare di commettere ancora errori del genere. Papà orgoglioso del piccolo Leone che lo scorso marzo ha compiuto due anni, nelle scorse ore, ha condiviso una serie di storie in cui Leone “corteggia” una bambina. Nella prima storia, il rapper mostra il gesto di galanteria del suo Leone che regala un fiore alla bambina. In una storia successiva, poi, mostra la prima discussione tra i due piccoli. Un momento tenerissimo a cui, tuttavia, Fedez ha deciso di aggiungere un commento scatenando l’ira del web nei suoi confronti. “Prima crisi cognugale” ha scritto Fedez sul video della prima litigata tra Fedez e la sua “fiamma” e scatenando la dura reazione del web.

FEDEZ, L’ERRORE SU INSTAGRAM SCATENA IL WEB

A tutti è capitato di commettere qualche errore di grammatica o di ortografia, ma quello commesso da Fedez non è stato digerito dal web che ha esortato il rapper a correggere il tiro studiando meglio la grammatica e l’ortografia italiana. Il rapper, tuttavia, non ha ancora replicato preferendo soffermarsi su un incontro importante, quello con Diego, il ragazzo che ha lottato contro il Covid 19 presso il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano finanziato dalla raccolta fondi lanciata dal rapper e Chiara Ferragni. Nessun commento, invece, sull’errore commesso. Lo farà nelle prossime ore rispondendo a chi lo sta attaccando?



