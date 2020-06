Fedez “Giuria di X Factor? L’anno scorso c’è stato un tracollo”/ “Io non tornerò”

Fedez non tornerà mai a X Factor, questo è quello che il rapper continua a ribadire ormai da quando ha lasciato il programma e anche oggi torna a fare lo stesso commentando la vecchia giuria, quella dello scorso anno, e la nuova: “Il mio ritorno? Ad oggi è impensabile: Anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”. A quanto pare non è possibile rivederlo dietro il bancone dei giudici ma sicuramente i fan quest’anno non ne sentiranno la mancanza grazie al ritorno di Manuel Agnelli e Mika ma, soprattutto, al debutto di Emma Marrone ed Hell Raton. La giuria è stata annunciata ormai da una settimana nell’ultima puntata di EPCC e riguardo a questo il rapper commenta: “Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì”.

FEDEZ CONTRO LA GIURIA DI X FACTOR?

La frase pronunciata da Fedez però non si ferma qua ed è proprio quello che è arrivato dopo che ha lasciato tutti a bocca aperta perché sembra un chiaro attacco ai giudici della scorsa edizione ovvero Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel (volendo tenere fuori Mara Maionchi). Il rapper ha rivelato: “Spero che riescano a far risalire il programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro“. In queste poche parole Fedez ha voluto criticare aspramente i cantanti che lo scorso anno hanno preso posto in giuria etichettandoli come “privi di personalità” visto che adesso i neo giudici ce l’hanno. Arriverà una risposta dai tre interessati o almeno da uno di questi oppure no? In effetti la scorsa edizione di X Factor ha perso molto in ascolti e in successo, speriamo che i grandi ritorni e i nuovi arrivi possano cambiare le cose.



