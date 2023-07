Fedez, commenti choc da hater dopo morte della cagnolina Matilda/ Lui furioso: “Sei una merd*”

Chiara Ferragni e Fedez annunciano la morte della cagnolina Matilda: addio e polemiche

Questa mattina Chiara Ferragni ha annunciato la morte della sua cagnolina Matilda. Tredici anni vissuti insieme, più della metà condivisi con il marito Fedez. Anche il rapper ha salutato la cagnolina con dolore, dedicandole un lungo post di addio affiancato a toccanti foto di famiglia.

“Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. – ha scritto Fedez per Matilda – Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, ‘il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton’ e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già.”

Commenti choc dopo la morte di Matilda: Fedez risponde all’hater

La notizia della morte della cagnolina dei Ferragnez ha fatto in poco tempo il giro del web. Molti si sono accodati al dolore della coppia per la perdita, ma non sono però mancati i commenti degli hater. Uno di questi è arrivato agli occhi di Fedez che non è riuscito poi a contenere lo sdegno. “Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di fedez per elogiare il suo cane morto che succede?”, è il commento dell’hater al quale il rapper ha così risposto: “Succede che se sei una m*rda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri.” Commenti simili sono arrivati anche a Chiara Ferragni, che si è poi detta ‘schifata’ da tanto odio.

Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri. https://t.co/xJeqpiG51N — Fedez (@Fedez) July 29, 2023













