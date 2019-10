Fedez compie 30 anni/ Video, striscia nel deserto con Luis Sal: “due bruchi e…”

Oggi, martedì 15 ottobre, per Fedez è un giorno davvero importante. Il rapper, infatti, compie 30 anni e per festeggiare un traguardo fondamentale si è regalato una vacanza in Oman con la moglie Chiara Ferragni e alcuni amici. Per cominciare nel migliore dei modi la lunga giornata di festeggiamenti, Fedez si è regalato una trasferta nel deserto dove, insieme ad un amico, si è lanciato in un’impresa difficilissima. “Alla conquista del mondo“, scrive il cantante nella didascalia che accompagna un video in cui striscia sulla sabbia del deserto cercando di arrivare al traguardo prima dell’amico Luis Sal. “Ma voi non ce la fate”, commenta la cognatina Valentina Ferragni mentre Chiara commenta con una tante emoticon con gli occhi a forma di cuore. “Oh mamma! Uno scrub utilissimo per la pelle”, scrive invece Marina Di Guardo, la suocera di Fedez. “Attenti ai serpeti”, “Fate attenzione agli scorpioni”, scrivono altri fan mentre c’è chi paragona i due a “due bruchi nel deserto”. Un compleanno insolito e particolare, dunque, per Fedez che, in tre decenni di vita, è riuscito a realizzare i suoi sogni professionali e a formarsi una splendida famiglia.

FEDEZ COMPIE 30 ANNI: GLI AUGURI DI CHIARA FERRAGNI

Lontano dall’Italia, Fedez si sta godendo il trentesimo compleanno insieme agli amici e alla sua bellissima moglie che ha deciso di regalare al marito una vacanza in un posto da sogno. Chiara Ferragni, però, ha fatto altro scrivendo su Instagram un bellissimo messaggio di auguri per il suo Federico che le ha regalato il vero amore e, soprattutto, il figlio Leone, la ragione di vita di entrambi. “Buon compleanno alla mia persona, – ha scritto l’influencer – alla mia anima gemella e al mio migliore amico. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Quando ti guardo posso solo pensare che non avrei potuto avere nessun altro che mi potesse far sentire così”.





