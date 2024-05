Fedez contro Pietro Fanelli dell’Isola dei famosi 2024, replica di fuoco dopo l’attacco/ “Metti la lingua…”

Fedez contro Pietro Fanelli, botta e risposta di fuoco: continua la lite tra il rapper e l’ex volto dell’Isola dei famosi 2024

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore l’attacco scioccante di Pietro Fanelli a Fedez. Il poeta che ha scelto di abbandonare l’Isola dei famosi 2024 prima del previsto aveva lanciato una pesante invettiva contro il rapper. E quest’ultimo, al centro del gossip e della cronaca da mesi sia per il ‘caso pandoro’ che per la separazione dalla moglie Chiara Ferragni non ha ignorato l’attacco dell’ex naufrago, rispondendogli sui social.

Ludovica di Gresy è la nuova fidanzata di Fedez?/ Lui rompe il silenzio: "Ecco come stanno le cose"

Nel dettaglio un paio d’ora fa, Pietro Fanelli sul suo profilo Instagram ha postato il messaggio privato mandatogli dal rapper pieno di volgarità: “Bro mettiti la lingua nel cu*o che mi sembra un’attività più utile per la tua flora intestinale, dai”. Continua lo scontro tra Fedez e Pietro Fanelli, quindi, il ‘poeta’ replicherà o lascerà perdere? Per il momento ha ricondiviso il messaggio senza commento.

Pietro Fanelli stronca Fedez: "Nano burattino e piccolo uomo!"/ L'attacco choc dell'ex Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli attacca Fedez, arriva la replica: “Mettiti la lingua nel c**o”

Nonostante sua avventura all’Isola dei famosi 2024 sia stata molto brava, Pietro Fanelli ha subito messo in mostra il suo carattere spigoloso e complesso senza alcun tipo di filtro. Il giovane non si è mai tirato indietro nel dire chiaramente ciò che pensa e per questo ha anche avuto dei pesanti scontri con gli altri concorrenti del reality. Dopo il suo ritiro dall’Isola dei famosi 2024 ha continuato a dire senza filtri ciò che pensa tramite i suoi profili social e nei giorni scorsi hanno fatto molto scalpore l’attacco a Fedez, colpevole quest’ultimo di aver rilasciato nel podcast Gurolandia queste dichiarazioni sulla puntata più noiosa del suo podcast Muschio Selvaggio: “Non mi viene il nome, era tipo un intellettuale teatrante… Due co***oni, una pa**a… Infatti era la puntata meno vista di Muschio Selvaggio credo.”

Chiara Ferragni, frecciatina per Fedez?/ "Ricordati chi era al tuo fianco..."

E tanto è bastato per far finire Fedez nel mirino di Pietro Fanelli: “Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel tuo podcast in cui sei l’unico a non aver niente di interessante da dire (curioso però, sei la persona che parla di più).” Ed adesso a distanza di giorni è arrivata la dura replica di Fedez, lo scontro finirà qui o continuerà?













© RIPRODUZIONE RISERVATA