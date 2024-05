Pietro Fanelli stronca Fedez: “Nano burattino e piccolo uomo!”/ L’attacco choc dell’ex Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli dopo L’Isola dei Famosi 2024: la polemica social contro Fedez

Continua a far discutere il nome di Pietro Fanelli, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 che ha deciso di abbandonare anzitempo la sua avventura in Honduras. L’ex naufrago si è distinto sin da subito per il suo carattere senza filtri e per la sua visione poetica della vita, che tuttavia si è scontrata con la cruda realtà della vita da naufraghi. Complici anche i dissapori con alcuni compagni di viaggio, il “poeta” alla fine ha deciso di abbandonare il programma lasciando dietro di sé alcuni strascichi polemici, in cui è intervenuta anche la fidanzata.

Chiara Ferragni, frecciatina per Fedez?/ "Ricordati chi era al tuo fianco..."

Ora, però, Pietro torna all’attacco ma questa volta il contesto dell’Isola non c’entra assolutamente nulla. Il ragazzo ha infatti condiviso una Instagram story sul proprio profilo in cui ha attaccato Fedez, al quale non ha risparmiato critiche in seguito ad alcune dichiarazioni dello stesso rapper. Ma cos’è accaduto di preciso?

Fedez e la presunta nuova fidanzata: beccato in auto con una ragazza/ Chiara Ferragni dimenticata

Pietro Fanelli attacca Fedez: “Continua a fare la tua beneficienza…“

Riavvolgendo il nastro della polemica, tutto è nato da alcune dichiarazioni di Fedez rilasciate al podcast Gurulandia. In quell’occasione, il rapper ha parlato del podcast di cui è stato conduttore con Luis Sal, Muschio Selvaggio, e ha ricordato qual è stata a suo dire la puntata più noiosa. In riferimento a ciò, il rapper non ha fatto nomi ma ha vagamente ricordato chi era il protagonista di quell’episodio: “Non mi viene il nome, era tipo un intellettuale teatrante… Due co***oni, una pa**a… Infatti era la puntata meno vista di Muschio Selvaggio credo“.

Chiara Ferragni duramente attaccata sui social/ Ha preso una decisione contro gli haters

Pur non facendo nomi e cognomi, il rapper ha attirato a sé la reazione di Pietro Fanelli che l’ha così attaccato sulle Instagram stories: “Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel tuo podcast in cui sei l’unico a non aver niente di interessante da dire (curioso però, sei la persona che parla di più)“. E ancora: “Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta, questo è un immenso problema, il problema di oggi è che non esiste più la noia, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. La noia è essenziale. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze“. Arriverà una replica da parte di Fedez?











© RIPRODUZIONE RISERVATA