Scintille social Fedez contro Tony Effe: il brano/dissing che tira in mezzo Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e altri

Continua lo scontro tra Fedez e Tony Effe a colpi di rime e versi di fuoco, dopo il dissing del rapper romano in cui veniva tirata in mezzo Chiara Ferragni: “Chiara dice che mi adora”, il rapper di Rozzano gli ha risposto per le rime, è proprio il caso di dirlo, pubblicando ieri sera sui social il brano L’infanzia difficile di un benestante. Fedez si è scagliato contro con l’ex amico definendolo infame: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”.

Belen Rodriguez difende Tony Effe dopo il dissing contro Fedez?/ Un commento insinua il dubbio

In pieno stile Fedez, Federico Lucia ci è andato giù pesante contro Tony Effe (Nicolò Rapisarda). Nel brano non mancano offese personali: “Sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica.” e accuse di razzismo: “Insulti razziali poi palco con Ghali?”. Inoltre vengono tirate in mezzo anche terze persone: “Andavi a calcetto insieme a Damante, nel ruolo di infame non di attaccante” qui il riferimento è al presunto flirt con Giulia De Lellis mai confermato ma da mesi al centro di gossip insistenti.

Tony Effe contro Fedez, dissing al veleno tra i rapper: "Chiara (Ferragni) mi adora"/ "Il cane ha miagolato"

Arriva la risposta di Fedez a Tony Effe: nel video spunta anche Taylor Mega

Nel brano dissing di Fedez contro Tony Effe c’è spazio anche per Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe e nei mesi scorsi anche lei al centro del gossip per un presunto flirt con Federico Lucia. Fedez rilancia: “Le hai raccontato chi ti manteneva. “Eri tu la mia bitch” (detto dall’influencer), non Taylor Mega.” E dopo un velato riferimento al caso Cristiano Iovino: “Una gang di personal trainer, all’appello ve ne manca uno, ha chiamato gli amici per farmi la festa, ma poi sotto casa non c’era nessuno” Fedez ha concluso: “Una gang di personal trainer, all’appello ve ne manca uno, ha chiamato gli amici per farmi la festa, ma poi sotto casa non c’era nessuno” Tony Effe al momento ha commentato la risposta di Fedez scrivendo in IS: “Che imbarazzo.” Nel frattempo molti vip, come Belen Rodriguez si sono esposti a favore dell’uno o dell’altro.