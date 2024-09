Tony Effe “Chiara dice che mi adora”, la pesante frecciata a Fedez

I malumori delle scorse settimane si sono trasformati in rissa social tra Fedez e Tony Effe . I due non sono mai usciti allo scoperto ma spesso durante le interviste o sui social si sono lanciati frecciate e stoccate. Nei mesi scorsi, poi, si è anche vociferato di un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe su cui i diretti interessati non si sono mai espressi. Adesso, però, Federico Lucia Nicolò Rapisarda sono usciti allo scoperto e attaccandosi sui social. Ad iniziare è stato il rapper di Sesso e Samba che nel nuovo singolo “Red Bull 64 Bars” sembra far riferimento al suo rapporto con Chiara Ferragni.

Alcuni versi del brano sono proprio espliciti e non lasciano spazio a fraintendimenti come: “La Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora, non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia, okay, ti comporti da troia, la tua bevanda sa di piscio, l’ho bevuta e mi fa schifo, guarda me, sono bellissimo, fai beneficenza ma rimani un viscido”. Insomma sembra proprio con questi versi che Tony Effe si sia scagliato contro Fedez. Ed a confermarlo c’è anche il fatto che il rapper di Rozzano ha replicato sempre attraverso una IS.

Tony Effe contro Fedez: scambio di battute al veleno tra i due: “Il cane ha miagolato”

Nel nuovo singolo di Tony Effe ci sono anche altre frasi poco carine e offensive: “Ho scop*** la tua bitch e dopo l’ho passata a Sfera. Dopo Boro, dopo Shiva, dopo gira gira gira. Se metto il tuo nome esce la mia foto su Wikipedia. Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa”, e poi ancora: “Adesso trova qualcuno che ti difende. Resterai per tutta la vita un emergente.”

Poco dopo Fedez, sempre con una IS sembra aver replicato proprio a Tony Effe: “Il cane ha miagolato, sistemati la permanente che arrivo bellezza.” Mentre il suo collega Nichi Savage ha aggiunto: «Non vedevo l’ora» Finita qui? Assolutamente no perché successivamente Tony Effe ha nuovamente replicato lanciando una provocazione: “Ti aspetto Pinocchio”, postando in seguito una foto di Fedez con la polizia.

