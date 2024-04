Fedez: dal tentato suicidio alla dipendenza dalla droga/ “Provai a togliermi la vita quando…”

La vita di Fedez prima di Chiara Ferragni, dal tentato suicidio ai trascorsi con la droga

Forse non tutti sanno che la vita privata di Fedez, prima di conoscere Chiara Ferragni, è stata alquanto inquieta e turbolenta. Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve a Francesca Fagnani, il celebre rapper ha parlato apertamente dei suoi trascorsi con la droga e le conseguenze devastanti della dipendenza. “Ho tentato il suicidio a diciotto anni”, la rivelazione choc di Fedez. Un tasto molto dolente per il cantante, che nel passato recente – oltre alla separazione da sua moglie Chiara Ferragni – ha dovuto fare i conti con la rottura dall’ex amico e socio Luis Sal, col quale aveva condiviso e costruito il podcast Muschio Selvaggio.

Il tema più bollente, tuttavia, riguarda il passato tenebroso di Fedez, in cui come detto arrivò ad un passo dal compiere un gesto molto estremo. Nel vis a vis con Francesca Fagnani a Belve, ne sapremo certamente di più. Stando alle anticipazioni, Fedez riavvolgerà tutti i ricordi fino alla sua giovanissima età, quando era ancora un ragazzino fragile e immaturo.

Nel passato di Fedez ricordi brutti e dolorosi, oggi il rapper…

Una cosa è certa: nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante Belve, il rapper non ha taciuto su nulla. Nemmeno sul suo passato spinoso e sugli argomenti più caldi che in questo periodo hanno fatto parlare di lui e di tutta la sua famiglia. Per quanto concerne la dipendenza dalla droga e il tentato suicidio, per Fedez oggi rappresentano solo un brutto ricordo del suo passato.

Non mancano però le difficoltà, considerando il periodo che sta vivendo dopo la separazione da Chiara Ferragni e la malattia che in questi ultimi anni lo ha costretto a fare i conti con sfide inattese e scenari inquietanti, tra cui la paura di morire dopo l’operazione per il tumore al pancreas.

