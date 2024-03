Fedez dimentica Chiara Ferragni con l’assistente Eleonora Sesena?/ “Una cena romantica…”

Fedez e Chiara Ferragni, spazio agli impegni professionali dopo la rottura

Fedez e Chiara Ferragni continuano a destare la curiosità dell’opinione pubblica con nuovi retroscena e indiscrezioni. Lo spazio ampiamente dedicato alle controversie giuridiche dell’influencer hanno lasciato il posto alle vicende matrimoniali, attualmente segnate da quella che sembra una frattura piuttosto profonda, ma solo i diretti interessati sanno quanto possa essere davvero insanabile.

Chiara Ferragni, come racconta Il Tempo, pare stia affrontando il momento di crisi coniugale tentando di recuperare terreno dal punto di vista lavorativo dopo le ultime circostanze non proprio favorevoli. Nel frattempo, anche Fedez risulta piuttosto impegnato e forse non solo in riferimento agli appuntamenti lavorativi. Come riporta il portale, Dagospia avrebbe sganciato una ‘bomba’ di gossip riferita proprio all’attualità sentimentale del rapper.

Fedez, flirt in corso con l’assistente Eleonora Sesana? Dagospia ‘scatena’ il gossip

“Fedez è volato a Londra con la sua assistente personale, Eleonora Sesana, sempre presente con lui nei viaggi; lei lo ha accompagnato anche nella recente visita in America per lavoro”. Questo quanto scritto dal sito di Roberto D’Agostino – come riporta Il Tempo – a proposito degli ultimi impegni del rapper sempre accompagnato dal suo ‘braccio destro’, Eleonora Sesana.

A proposito del rapporto tra Fedez ed Eleonora Sesana, Dagospia spiega: “I due si sono concessi una romantica cena a due”. Sembrerebbe dunque un’allusione ad una possibile svolta sentimentale per il rapper dopo la recente rottura con Chiara Ferragni. Chiaramente, è giusto lasciare il beneficio del dubbio considerando il rapporto professionale che li lega da tempo e soprattutto la mancanza di ulteriori conferme o smentite rispetto al retroscena.

