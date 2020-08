Fedez, dopo “Bimbi per strada” altro tormentone in arrivo?/ “Sarà un anno prolifico”

C’è anche Fedez (pseudonimo di Federico Leonardo Lucia) fra gli artisti che si esibiranno questa sera sul palco di “Battiti Live”. Il rapper lombardo è reduce da un periodo decisamente positivo, grazie anche e soprattutto alla sua hit “Bimbi per strada”, che ha dato ottimi riscontri sul piano degli ascolti musicali, classificandosi all’ottavo posto della speciale graduatoria delle canzoni più riprodotte dagli italiani in quest’anomala estate 2020. Un successo non del tutto inaspettato, considerate le solide basi di partenza su cui poggiava il singolo, vale a dire l’iconica “Children” del compianto Robert Miles, che nel 1995 spopolò e conquistò la vetta di numerose classifiche a livello planetario. Fedez ha scritto un testo di suo pugno, che ha poi abbinato alla musica realizzata da Miles: “Ho avuto la fortuna di poter sovrapporre un testo a cui sono molto legato a un giro di piano che ha fotografato il mio passaggio alla vita adulta”, spiegò lo stesso artista in occasione della presentazione del brano.

FEDEZ: NUOVA HIT IN ARRIVO?

Fedez, però, pare non volersi cullare troppo sugli allori, tanto che, mediante un messaggio diffuso a mezzo social, ha di fatto annunciato l’uscita di un nuovo singolo, che avrebbe registrato nei giorni passati in uno studio di Cagliari. Ricordiamo che, fino a questo momento, sono quattro i brani pubblicati nel 2020 dall’artista, che a inizio anno ha collaborato con Cara per il remix di “Le feste di Pablo”. Successivamente, è stata la volta di “Problemi con tutti (Giuda)” e “Bimbi per strada (Children)”, mentre all’alba del mese di luglio ha remixato “Roses” di Saint Jhn, al quale ha partecipato anche Dargen d’Amico. Beninteso: al momento non ci sono ufficialità attorno a un eventuale nuovo progetto discografico da parte del marito di Chiara Ferragni, ma le parole pronunciate da quest’ultimo lasciano intendere l’arrivo di novità a breve. Nelle Instagram stories, infatti, ha precisato che “Sarà un anno prolifico” (e finora lo è stato), senza però aggiungere altro e continuando a scherzare con la sua famiglia, mostrando attimi giocosi e scherzosi trascorsi con la sua consorte e il loro piccolo Leone.



