Fedez, duetto a rischio con gli Articolo 31 a Sanremo 2023?/ Amadeus fa chiarezza

Dopo la polemica tra la Rai e Fedez a seguito della sua performance sulla Costa crociere, dove ha strappato la foto del viceministro Bignami in abiti nazisti e ha attaccato la ministra Roccella e altre istituzioni politiche e sociali, qualcuno tra i giornalisti si chiede se l’intervento del rapper possa compromettere il rapporto con la Rai. A partire da Muschio selvaggio, il popolarissimo podcast di Fedez che in questa settimana si è trasferito su Rai 2 direttamente da Sanremo, una trasmissione che anche prima del festival ha giocato sui temi sensibili (il caso Emanuela Orlandi, per esempio) attraendo la reazione dei social.

Il caso politico interromperà la trasmissione? I dirigenti Rai rassicurano: “La nostra presa di posizione contro la sua performance di ieri non c’entra nulla con il rapporto che l’azienda ha con lui. Muschio selvaggio è una produzione che abbiamo fortemente voluto ed è indipendente e sta andando molto bene, Fedez è persino riuscito a riappacificare Maneskin e Cugini di campagna dopo la questione dei vestiti (i secondi accusavano i primi di aver loro copiato il look, N.d.A.), per cui andrà regolarmente in onda fino a venerdì”.

E il duetto che Fedez dovrebbe fare con gli Articolo 31 previsto venerdì sera nella serata delle cover? Nemmeno quello è in discussione, lo confermano il direttore artistico Amadeus e il dirigente Rai Coletta durante la conferenza. E ci viene da dire meno male, come pensa anche J-Ax che durante la conferenza stampa degli Articolo 31 ha chiosato: “Fedez è un rapper e questo deve fare, dire la propria opinione liberamente, anche in modo provocatorio e originale. È ora che la gente sappia cos’è il rap”.

