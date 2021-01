Fedez e Aviva Wines insieme per lavoratori spettacolo/ 10% ricavato a “Scena Unita”

Fedez e Aviva Wines sono pronti a unire le forze per provare a salvare il mondo dello spettacolo messo in ginocchio dalla pandemia globale da Coronavirus. L’azienda tra le prime su Amazon nel 2020 ha deciso di devolvere il 10% degli incassi ricavati dalla collaborazione col rapper nell’iniziativa “Scena Unita“. Questa si muove per supportare gli operatori del mondo dello spettacolo praticamente in stato di fermo dal marzo scorso. Si tratta sicuramente di un’iniziativa lodevole che permetterà a molti di rialzare la testa e dalla quale dovrebbero essere ispirati in molti per dare ulteriore mano a chi in questo momento rischia davvero di rimane, incolpevolmente, senza nulla. Il settore infatti ha subito un calo vertiginoso di fatturato, con danni irreparabili per milioni di famiglie che lavorano nell’indotto.

Aviva Wines però ha deciso di scendere in campo al fianco dei lavoratori del mondo dello spettacolo, ma non da sola, come evidenziato dal giornalista Francesco Fredella sulle colonne di Libero. Ha pensato di coinvolgere Fedez nell’iniziativa, visto che il rapper si è sempre mostrato molto attento in tal senso, e ora potrebbe far scuola.

Fedez e Aviva Wines, operazione solidarietà

L’iniziativa lanciata da Aviva Wines ha coinvolto Fedez sempre pronto quando c’è da far del bene utilizzando i mezzi a lui a disposizione. Quello tra l’azienda Aviva Wines e Fedez è un binomio che funziona: la collaborazione a cavallo tra novembre e dicembre 2020 ha avuto un risultato sorprendente. Le bollicine colorate sono state comunque il brand più venduto online nel 2020 in Italia tra quelli del wine&spirits. Sempre più vip hanno prestato il loro volto sui social network, favorendo questa iniziativa e dando così una mano al settore dello spettacolo. La bollicina ha una particolarità che nessuno offre sul mercato: è infatti colorata e questo particolare è stato decisivo per i grandi risultati ottenuti su Amazon dove ha raggiunto il titolo di brand più venduto nelle categorie champagne e spumante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA