Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio/ Lui: “Le notti a piangere ci hanno fortificato”

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio: parole toccanti sul web

È un giorno speciale per Fedez e Chiara Ferragni che oggi festeggiano 4 anni di matrimonio. Era il 1 settembre del 2018 quando la coppia si giurava amore eterno a Noto, in Sicilia, alla presenza del loro primo figlio Leone che allora aveva 5 mesi. Un amore che ne ha vissute tante e che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti anche con la malattia di Fedez, che lo scorso marzo si è sottoposto a un delicato intervento per la rimozione del tumore al pancreas.

Fiona May: "Sono una mamma rigida"/ "Mia figlia Larissa? Ecco il consiglio che le ho dato per lo sport"

Per l’occasione non sono mancati gli auguri social dell’uno all’altro, con tanto di scatti in ricordo del loro matrimonio. A partire è stato Fedez, scrivendo: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole.” ha esordito. Il riferimento è chiaramente alla scoperta della malattia e a tutto ciò che ne è conseguito.

Orietta Berti duro attacco ad Alex Belli e Delia Duran/"Non é amore libero, ma..."

Fedez e Chiara Ferragni, dediche d’amore per il loro anniversario

Fedez nel suo post infatti racconta: “Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato – e continua – grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Parole toccanti, alle quali sono poi seguite quelle della moglie Chiara Ferragni: “Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre”.

Concerto Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro/ Diretta, scaletta canzoni e come vedere in streaming

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)













© RIPRODUZIONE RISERVATA