Fedez e Chiara Ferragni, il post della Seria A con il figlio Leone fa infuriare il web/ Ferragnez nella bufer

Chiara Ferragni e Fedez sotto accusa per il post della Lega Serie A2>

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti di nuovo nella bufera ma il motivo questa volta non riguarda la coppia ma un post pubblicato su X (ex Twitter) dal profilo ufficiale della Lega Serie A riguardante il piccolo Leone. Ieri infatti prima della partita Milan Frosinone tra i bambini che sono scesi in campo con i giocatori delle due squadre c’era anche Leone Lucia Ferragni, il figlio maggiore della coppia, ad accompagnare il suo idolo The Hernandez.

Fedez e Chiara Ferragni sono finiti al centro di una bufera mediatica perché sul proprio profilo X ufficiale la Lega Seria A ha postato una foto del giocatore del Milan con i piccoli accompagnatori elogiando solo il figlio della coppia Leo: “Un accompagnatore speciale per Theo”. Il termine ‘Speciale’ quasi volto a sminuire gli altri bambini non è piaciuto per niente ai tifosi. E la reazione indignata del web non si è fatta attendere. In molti infatti, anche con toni duri e attacchi, hanno accusato la Lega di Seria A di fare dei favoritismi tra i bambini giustificati dal fatto che Leone Lucia Ferragni è figli dei Ferragnez quindi trattato diversamente solo perché figlio di una coppia ricca e famosa.

Fedez e Chiara Ferragni, figlio Leone accompagnatore ‘Speciale’ per Theo Hernandez: il web insorge

Il post in questione in cui il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leo, viene definito un accompagnatore speciale di The Hernandez ha indignato il web. Foto e commento vantano più di 700 commenti quasi tutti di critiche, attacchi e insulti. C’è chi ha scritto: “Madonna che post raccapricciante, dalle foto, al momento stesso fino al concetto” mentre qualcun’ altro ha commentato: “Preferisco onestamente vedere il bambino che sorride dinanzi a florenzi che quell’altro davanti a Theo, fate schifo @SerieA” Non sono mancati anche addirittura offese, minacce e auguri di morte.

Pesanti insulti ed attacchi sono stati rivolti anche direttamente a Fedez e Chiara Ferragni, non solo alla Lega Serie A. Altri utenti commentando la foto di Leone Lucia Ferragni con The Hernandez e soprattutto il commento della Lega si sono sfogati: “Il papà ha candidamente ammesso che il calcio lo annoia, il figlio molto probabilmente non ha mai visto nemmeno 2 minuti di highlights… Si trova lì per accordi commerciali. Arriva la lega serie A e lo definisce addirittura “speciale””. E tanti altri commenti di questo stesso tenore.

Un accompagnatore speciale per Theo 👨‍👦#MilanFrosinone pic.twitter.com/a6r8o3yAyO — Lega Serie A (@SerieA) December 2, 2023













