Fedez e Chiara Ferragni, sorpresa terzo anniversario/ Video: canzone sul lago di Como

Ieri, 1° settembre, Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro terzo anniversario di matrimonio. Per la ricorrenza, Fedez ha organizzato una romantica sorpresa alla moglie, sposata nel settembre 2018 a Noto. Come sempre l’influencer ha condiviso i preparativi con i suoi follower: “Fede ha organizzato una sorpresa per la cena e non so dove sto andando”, ha scritto in una storia di Instagram, mentre l’autista la portava verso una misteriosa destinazione. Il rapper ha allestito un vero e proprio concerto privato per Chiara nel mezzo del lago di Como. La Ferragni è stata accompagnata da un motoscafo verso una piattaforma, dove ad aspettarla c’era il marito insieme a due musicisti. Qui Fedez le ha dedicato una canzone scritta apposta per lei: “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”.

Chiara Ferragni e Fedez, lite furibonda in vacanza/ La coppia risponde così

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il terzo anno di matrimonio

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo Fedez”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram condividendo il video della romantica sorpresa del marito. Già quattro anni fa, il rapper aveva scritto una canzone per la moglie che le aveva dedicato sul palco dell’Arena di Verona prima di inginocchiarsi con l’anello in mano per chiederle di sposarlo. Fedez, pubblicando su Instagram alcuni scatti del matrimonio a Noto, ha fatto un’altra dedica alla moglie: “Cinque anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria”.

Chiara Ferragni e Fedez, lite furiosa/ Urla e insulti sullo yacht, fan preoccupati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l'hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA