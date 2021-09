Chiara Ferragni e Fedez, lite furibonda in vacanza/ La coppia risponde così

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi il terzo anniversario di matrimonio. Felici e innamorati, come tutte le coppie, anche ai Ferragnez capita di litigare. La furiosa lite tra i due è stata così immortalata dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da oggi, 1° settembre, pubblica le foto del diverbio che Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto in vacanza. In particolare, lo scontro tra i Ferragnez è avvenuto mentre si trovavano a bordo dello yacht di Diego Della Valle.

Chiara Ferragni e Fedez, lite furiosa/ Urla e insulti sullo yacht, fan preoccupati

La lite tra i due, come si legge sul settimanale Chi, sarebbe avvenuta durante i giorni di relax che hanno trascorso in compagnia delle sorelle di Chiara, Valentina e Francesca accompagnate dai rispettivi fidanzati. Con loro c’era anche il migliore amico di Chiara, Angelo. “Così i Ferragnez non li abbiamo mai visti”, scrive la rivista. Dopo il litigio, Fedez si sarebbe isolato mentre Chiara, dopo aver versato alcune lacrime, sarebbe stata consolata dalle sorelle e dall’amico. Un piccolo litigio come capita a tutte le coppie. I fans, però, possono stare tranquilli. La coppia, infatti, ha ribadito l’amore che c’è nel giorno dell’anniversario.

Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l'hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

Chiara Ferragni e Fedez reagiscono così alle foto di Chi

Tre anni fa, con una cerimonia e un ricevimento da favola, Chiara Ferragni e Fedez diventavano marito e moglie. Nel giorno del terzo anniversario, i Ferragnez si lasciano andare a dolce dediche rispondendo così alle foto del litigio pubblicato dal magazine diretto da Alfonso Signorini. “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente. Ti amo”, ha scritto Chiara.

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”, ha risposto Fedez.

Corona "Fedez e Aurora Ramazzotti? Ecco perché li attacco"/ "Io e Belen eravamo veri"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tutto il meglio del gossip 🗞️ (@vero_gossip)





© RIPRODUZIONE RISERVATA