Fedez e la polemica per il coro “Portaci a putt*ne”/ La reazione di Chiara Ferragni

Fedez nel mirino di una polemica: colpa del coro sulle prostitute a Lovemi

Reduce da un delicato intervento di asportazione di un tumore raro al pancreas e dalla reunion con J-ax registratasi sul palco del Lovemi, concerto benefico tenuto a Milano, Fedez è ora coinvolto in una nuova polemica mediatica. Il motivo delle contestazioni che coinvolgono il rapper di Cigno nero? Il consorte di Chiara Ferragni ha in queste ore condiviso via social i risultati del concerto benefico tenuto in Piazza Duomo il 28 giugno 2022 e in aiuto alla onlus Together to go, fondazione che si adopera per la riabilitazione dei bambini affetti da gravi patologie neurologiche. L’evento musicale, che è stato trasmesso su Italia 1, così come ha fatto sapere nel suo intervento social, si è rivelato un successo a livelli esponenziali in termini di ricavato, tanto che si è raggiunta la cifra di 130mila euro attraverso le donazioni effettuate via sms.

Nel frattempo, complice il nuovo successo raggiunto con Lovemi, Fedez è diventato ospite nella set-list del live di Lazza, dove uno scambio di battute tra il pubblico e il rapper ha fatto storcere il naso a qualche utente, tanto che il consorte di Chiara Ferragni è ora tacciato dai detrattori di affermazioni sessiste e di istigazione alla prostituzione. “Federico, portaci a pu**ane”, “Ragazzi, stasera offro io”, è il botta e risposta “incriminato” tra il pubblico del concerto e il rapper che viene ora stigmatizzato dal popolo della rete via Twitter, e che scatena la polemica del momento sul cantautore milanese.

Il web si divide su Fedez

Com’era prevedibile che accadesse, oltre i commenti critici, su Fedez si leggono anche messaggi di pronta difesa in favore al cantante, di chi si schiera contro la tendenza al “politically correct” ostentato. Supporto che però viene prontamente smontato dai detrattori di Fedez, come emerge nel seguente commento social: “La fanno gli altri però poi spuntano femministe/sessiste ecc… o lui stesso a fare il filosofo/santone/inclusivo…ora l’ha fatta lui è una semplice battuta… vivete in un altra realtà, totalmente schiavi di questi personaggi”.

Non è però mancata la replica di Fedez, anzi, quella di sua moglie Chiara Ferragni. Interpellato sulla polemica in questione, Fedez ha chiesto alla moglie cosa fare: “Rispondo o no?” La risposta di Chiara è stata: “Lascia stare, non ne vale la pena”.

Mi raccomando continuate a difendere questo ratto “Federico portaci a puttane”

Fedez : “Ragazzi stasera offro io !” pic.twitter.com/MnDrLqFak1 — 에미 (@femmefleurie) July 3, 2022













