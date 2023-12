Fedez furioso con Chiara Ferragni per il caso Balocco?/ “Vorrebbe licenziare il manager della moglie”

Fedez furioso con Chiara Ferragni dopo il caso Balocco? Lo scoop

Il caso Balocco che ha colpito Chiara Ferragni con una violenza piuttosto spiccata, sta interessando l’opinione pubblica. Secondo alcuni rumor, sembra che tra lei e Fedez il rapporto non sia idilliaco in questi giorni. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Linkiesta, secondo cui il rapper non sapeva nulla del fatto che la moglie avesse incassato un milione di euro con le vendite del pandoro.

Come riporta Today: “Fedez non sarebbe molto felice del comportamento di sua moglie e che non era assolutamente a conoscenza del milione incassato con le vendite del pandoro, infuriandosi per questo una volta scoperto.” Ci sarebbe maretta, dunque, tra i Ferragnez la cui tranquillità è appesa a un filo ora che l’influencer è rinchiusa a casa dopo le scuse pubbliche.

Il rapper vorrebbe licenziare il manager di Chiara Ferragni: l’indiscrezione Secondo le indiscrezioni de Linkiesta, Fedez sarebbe stato ignaro di come Chiara Ferragni avesse gestito la beneficenza con il pandoro Balocco. Sembrerebbe, dunque, che sia stata un’idea del rapper quella di donare un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino. L’influencer, dunque, avrebbe accettato i consigli del marito che sarebbe piuttosto irritato dall’operazione commerciale portata avanti da sua moglie. Inoltre, sembra che il rapper abbia deciso di licenziare il manager di Chiara, Fabio Maria Damato, che è stato sempre il braccio destro dell’imprenditrice digitale. Naturalmente si tratta ancora di voci di corridoio non del tutto confermate. Certamente, è plausibile pensare che l’aria in casa Ferragnez sia piuttosto pesante in queste settimane considerando il danno mediatico che il caso ha fatto piovere sulla famiglia. Le voci verranno confermate? Caterina Balivo, frecciata in diretta a Chiara Ferragni?/ "La beneficenza si fa ma non si dice"

