Fedez furioso con Selvaggia Lucarelli: “Io un mostro? Tu fai peggio”/ “Una persona inutile”

Fedez dice basta. Dopo aver mantenuto il silenzio di fronte alle stoccate, spesso anche pesanti, di Selvaggia Lucarelli, oggi il rapper ha deciso di risponderle e lo ha fatto con una serie di stories pubblicate su Instagram. A scatenare la replica del marito di Chiara Ferragni è l’ultima provocazione della Lucarelli che su Instagram ha riproposto il selfie di Fedez con l’addetto alla sicurezza del concerto LoveMi diventato virale in questa settimana. “Ormai ho il terrore di questa persona – ha scritto a corredo dello scatto Selvaggia – ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in un suo contenuto”.

Di fronte a queste parole, Fedez ha ripostato l’attacco su Instagram, per poi replicare con una serie di stories. “Cara Selvaggia Lucarelli oggi ti faccio un regalo. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che cercavi. Adesso hai almeno un mese di contenuti da fare su di me. Essere pretestuosi significa aggrapparsi a tutto. Ieri ho visto quella guardia che conosco da anni e che è diventata un meme vivente e c’ho fatto una foto. Quindi sono un mostro per questo? Ma anche se fosse? Tu fai di peggio!“ ha esordito Fedez.

Fedez ha dunque dato il via al suo sfogo contro Selvaggia Lucarelli, dichiarando: “Io e te non siamo poi così diversi e non pensare di essere migliore di me. Forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto. Oppure quando dici che faccio schifo pubblicando le sedute dal mio psicologo. – e lancia l’accusa – Tu che ti sei fatta pagare per fare un podcast in cui parli della tua relazione tossica. Continua a fare quello che fai che lo fai benissimo.”

Il cantante, che ha ceduto allo sfogo, se ne dice poi pentito: “Sono davvero terribilmente deluso da me stesso. Perché dopo quello che mi è successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha regalato. Questa è una terribile perdita di tempo. Ragazzi non perdete tempo dietro a persone inutili. Non seguite il mio esempio, oggi ho sbagliato”, conclude poi su Instagram.











