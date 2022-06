Fedez, gaffe su Strehler: “Chi cazz* è?”/ Gerry Scotti basito, Selvaggia Lucarelli attacca

Fedez, gaffe su Strehler a Muschio Selvaggio: Gerry Scotti stupito

Ha fatto il giro del web la gaffe commessa da Fedez durante l’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Ospite di questo appuntamento Gerry Scotti che ha raccontato al rapper, all’amico Luis Sal e al fratello di quest’ultimo un aneddoto legato ad un evento di beneficenza a cui ha partecipato tempo fa e che ha dato poi vita alla gaffe quando il conduttore ha citato Giorgio Strehler e Fedez ha ammesso di non sapere chi fosse.

Scotti ha parlato del periodo in cui si vociferava di un suo ingresso nel mondo della politica e ha raccontato: “Mi hanno detto: ‘Lo sai che noi non abbiamo il candidato alle prossime elezioni? Tutti gli anni noi proponiamo un candidato, ma per i giovani di Milano non ce lo abbiamo’. E io gli ho risposto: ‘Vabbè è un problema vostro’”, ha raccontato. Gerry, a questo punto, ha citato il celebre regista: “Gli ho detto: ‘L’ultimo che avete avuto chi era, Strehler? Vabbè il paragone mi sembra anche un po’ altisonante.”.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez per la gaffe su Strehler

Al sentir pronunciare il nome di Strehler, Fedez ha ironizzato: “Io sto annuendo facendo finta di sapere chi sia….”. A questo punto Gerry Scotti, spiazzato dalla situazione, ha spiegato: “Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani”. “Ah scusatemi“, è stata allora la risposta del cantante.

Inutile dire che il filmato con la gaffe in questione ha fatto il giro del web, scatenando le critiche di molti. Tra queste c’è stata quella di Selvaggia Lucarelli che, sul suo profilo Instagram, ha postato il video in questione, commentandolo così: “Chi cazz* è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città.”

