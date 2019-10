X Factor 2019 Live, 1a puntata/ Mariam eliminata, Mika: dà della vecchia a Giordana ma poi…

Di certo non ci siamo annoiati nella prima puntata dei live di X Factor 2019. Il primo verdetto è arrivato dopo un discusso e combattuto ballottaggio a tre, con Mariam, Giordana ed Enrico in bilico alla fine delle varie manche. Le prime polemiche si sono sollevate quando ben due allieve di Sfera Ebbasta, ovvero Mariam e Giordana, sono finite consecutivamente al ballottaggio, dove le ha poi raggiunte Enrico Di Lauro della squadra di Malika Ayane. Come prima serata è dunque andata benissimo per Mara Maionchi e Samuel, le cui squadre sono uscite indenni dalla puntata, senza rischiare nulla. Tra i grandi protagonisti l’ospite più atteso, il cantante Mika. Proprio l’ex giudice di X Factor è stato chiamato a decretare le sorti dei tre concorrenti in ballottaggio, salvando Giordana all’ultimo respiro.

X Factor 2019, Mika show durante il ballottaggio

Mika è stato uno dei protagonisti assoluti durante la puntata di X Factor 2019, non solo perché durante i ballottaggi ha praticamente invecchiato Giordana, ma anche per lo sfogo rivolto ai giudici che non è passato inosservato ai più attenti. Durante le valutazione dei colleghi in cattedra, infatti, Mika si è lasciato andare con una frase di troppo: “Non dovete ascoltare quelli che vi parlano dentro le vostre orecchiette, dovete buttare via quei cosi e seguite il vostro cuore”. Parole che inevitabilmente hanno sollevato un alone di mistero sul programma, facendo cadere delle ombre sugli autori di X Factor 2019. Per quanto riguarda le esibizioni il cantante libanese ha poi deciso di premiare Giordana, dopo averla stuzzicata con la battuta sull’età: “A me sembra una vecchietta. Mi sembrava vestita come una cantante di un Sanremo di dieci anni fa”.

X Factor 2019: le scintille con Sfera, la salvezza di Giordana ed Enrico

Sfera Ebbasta non ha dato la sensazione di gradire i commenti di Mika durante i ballottaggi di X Factor 2019, anche se alla fine grazie al cantante libanese si è salvata almeno una delle sue allieve. Mentre Mariam è stata eliminata per scelta del pubblico al televoto, Mika ha salvato Giordana, nonostante quelle critiche sull’età che avevano tanto infastidito il suo coach: “Mika parla del look di Giordana quando lui si veste in quel modo? E’ meglio parlare di musica, suvvia”. E proprio di musica ha parlato l’ospite di X Factor, salvando Giordana per un talento che secondo Mika deve solo essere alimentato: “Io penso che lei può fare delle cose poetiche, non sono venuto qui per distruggerla, proprio perchè penso possa fare molto scelgo di salvarla”. A lasciare il talent, forse un po’ immeritatamente, è Mariam Rouess. Enrico di Malika tira un sospiro di sollievo.



