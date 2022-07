Fedez/ “Il tumore? Il mio mantra è: vivere per essere ricordato dai miei figli”

Fedez dopo Love Mi torna a Battiti Live

Fedez tra gli ospiti di Battiti Live con la super hit “La dolce vita”. Dopo l’intervento e il tumore, il rapper è tornato a fare musica. Prima il concerto benefico “Love Mi” in piazza Duomo a Milano e poi l’uscita del nuovo singolo “La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei. Gli ultimi mesi sono stati difficili per il marito di Chiara Ferragni che si è raccontato a cuore aperto dalle pagine di Vanity Fair. Durante alcuni esami di controllo, la dottoressa si è resa conto che qualcosa non andava. “Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo” – ha raccontato il rapper – “mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma”.

Una scoperta che gli ha salvato la vita. “Le devo la vita” – ha detto Fedez che si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per asportare il tumore. Oggi ha superato questo momento davvero difficile e non nasconde che la presenza della moglie Chiara Ferragni è stata fondamentale.

Fedez e il tumore: “un evento del genere non può che fortificare un rapporto”

La scoperta di un tumore, l’intervento e la guarigione. La vita di Fedez è cambiata da un momento all’altro. “Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla pur di supportarti, di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto” – ha detto il rapper parlando naturalmente della moglie Chiara Ferragni.

Il rapper non ha mai nascosto di avere paura di morire e in particolare che i suoi figli, Leone e Vittoria, potessero non ricordarsi di lui. Oggi che è passato tutto, la paura però è sapere rimasta. “Ora ho sempre paura di morire. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà” – ha detto Fedez.

