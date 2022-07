Fedez “vorrei altri figli”/ Il rapper pronto ad allargare la famiglia

Fedez racconta il rapporto con i figli: “Vittoria è atipica, è indipendente“

Fedez è stato protagonista di intime confessioni in una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha ripercorso i mesi appena vissuti e segnati da tanti avvenimenti. La difficile battaglia contro il tumore, il concerto benefico LoveMi e l’amicizia ritrovata con J-Ax, ma anche il successo del tormentone La dolce vita assieme a Tananai e Mara Sattei. In una vita di alti e bassi, che l’ha anche visto di recente protagonista di una querelle social con Selvaggia Lucarelli, esiste una costante fissa e stabile: l’amore per i figli Leone e Vittoria, nati nel 2018 e nel 2021.

Il rapporto con loro è davvero speciale e, assieme alla moglie Chiara Ferragni, sta costruendo una bellissima famiglia. Parlando di Vittoria in particolare, il rapper ritiene che non si sia instaurato il classico rapport simbiotico che solitamente si crea tra padre e figlia: “Vittoria è atipica. Mi ripetevano: vedrai come sarà legata al papà. In realtà è indipendente, al momento non ha un attaccamento preciso a qualcuno. Sono io ad avere un attaccamento speciale a lei. Anche a Leone, ovvio. Con mia figlia, però, sento proprio il bisogno, il desiderio di respirarla“.

Fedez guarda al futuro: il desiderio di ampliare la famiglia

Fedez parla anche della condizione di privilegio in cui stanno crescendo i figli Leone e Vittoria. Nonostante questo, però, i loro genitori non smetteranno mai di trasmettergli i veri valori della vita: “Bisogna mettersi l’anima in pace e comprendere che il percorso dei genitori non potrà mai essere lo stesso dei figli. Bisogna cercare di trasmettere loro i valori e soprattutto ricordare quanto siano fortunati, far capire lo stato di privilegio in cui vivono“.

Il rapper infine si immagina proiettato in avanti, tra 10 anni, e rivela che in futuro spera di poter ampliare la famiglia. Il desiderio suo e di Chiara Ferragni è infatti quello di avere altri figli e regalare così un altra sorellina o un altro fratellino a Leone e Vittoria: “Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro. E poi mi piacerebbe che la maturità mi portasse ancora più serenità“.

