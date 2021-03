Fedez “Lacrime a Sanremo 2021? Sono fragile”/ “Diventare papà per la seconda volta..”

Ancora abbiamo tutti noi negli occhi le lacrime di Fedez nella prima serata del Festival di Sanremo 2021 e l’abbraccio che Francesca Michielin gli ha concesso alla fine dell’esibizione vedendolo così spaesato e fragile. In molti si sono chiesti il perché di quella commozione e di quelle lacrime visto che non è la prima volta che i due cantano insieme o sicuramente non stiamo parlando di un cantante alle prime armi ma di uno abituato a riempire gli stadi, ma fino ad oggi non avevamo risposta. A chiarire il famoso “mistero” sulle lacrime di Fedez ci ha pensato il Corriere che in un’intervista al rapper non si è lasciato sfuggire l’occasione di capire cosa sia successo dopo l’esibizione o, magari, durante. A quel punto ecco che Federico racconta il suo stato d’animo colpendo dritti al cuore i fan.

Fedez “Lacrime a Sanremo 2021? Sono fragile”

Lo stesso Fedez spiega durante l’intervista a firma di Andrea Laffranchi: “Il terrore delle prove ha lasciato posto all’emozione. È stato un misto di cose. Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati. Poi ci sono stati gli alti e bassi di questa avventura come il rischio di esclusione… Insomma, sono particolarmente sensibile in questo periodo”. A quanto pare il fatto di diventare papà bis e il semilockdown che lo tiene in casa ormai da un anno ha un po’ messo in subbuglio il suo animo sensibile e la stessa Michielin fa notare che lui no appartiene “al genere machista” ed è per questa emotività e questa sua fragilità che lei lo adora. Ai due non piace essere ‘caz*uti’ ma liberi, anche nella loro sensibilità, e forse è questo che fa esplodere la loro alchimia.



