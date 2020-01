Fedez, nonna pro Mussolini/ Louis Pisano “Rinchiudetela, Federico vaffan*ulo!”

Nuove accuse nei confronti del cantante Fedez. Il marito di Chiara Ferragni è finito nuovamente nell’occhio del ciclone. Dopo le accuse di omofobia e bullismo da parte Tiziano Ferro, respinte seccamente al mittente dal destinatario, il cantante meneghino viene accusato ora di razzismo. Tutta “colpa”, come sottolinea il sito veryinutilpeople.it, di alcune dichiarazioni rilasciate dalla nonna di Federico, in occasione della prima puntata di “Mucchio Selvaggio”, un podcast lanciato dallo stesso Fedez e dall’amico youtuber Luis Sal, andato in onda nella giornata di ieri, 13 gennaio. Alla domanda rivolta alla nonna se fosse pro o contro Benito Mussolini, l’anziana signora ha replicato: “Io sono pro, ci vuole qua oggi. Ci vuole qua quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, ho preso un premio da lui. Avevo sei anni. Voi pensate al Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la marcia su Roma e ora ci vorrebbe proprio la marcia su Roma”.

FEDEZ, NONNA PRO MUSSOLINI: INSULTI DI PISANO VIA INSTAGRAM

A quel punto Fedez ha preso la parola, dissociandosi immediatamente dalle sue dichiarazioni: “Nonna non puoi dire una cosa del genere – le sue parole – non sono d’accordo con te”. La nonna ha poi complicato ulteriormente la situazione, rivolgendosi al rapper Bello Figo, ospite del podcast, dicendogli: “Però sei bello per la tua razza!”. Le parole della donna hanno fatto il giro del web, facendo indignare moltissime persone, fra cui il party blogger Louis Pisano, connazionale di Bella Figo, che ha spiegato: “Wow ho appena visto questo video di Fedez sua nonna e il repper Bello Figo (lui è nero). ”Sei davvero bello per la tua razza” (dice la nonna Ndr). Qualcuno venga a prendere la nonna e la metta dentro casa perché sta facendo davvero troppo”. Quindi si è rivolto allo stesso Fedez in un’altra Ig Story, dicendo: “Vaff****** Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo. Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi hai?!”.

