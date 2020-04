Fedez, nuovo singolo con Cara/ Video “Quarantena ci costringe a pensare ed io…”

Fedez è tornato alla musica: l’annuncio ufficiale è giunto nelle passate ore con un video pubblicato su Instagram attraverso il quale il marito di Chiara Ferragni ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, a partire dalla mezzanotte di oggi. “Erano mesi che volevo scrivere questo”, ha fatto sapere nella didascalia che accompagna il video, visto da oltre due milioni di persone. Nel filmato lungo poco più di un minuto il rapper ha spiegato come sta vivendo questo periodo di quarantena in famiglia, nella sua casa di Milano, insieme alla moglie, al piccolo Leone e al padre. “La quarantena ci costringe a pensare. E io non voglio buttare via questa occasione”, ha esordito in un video che andrebbe premiato per la sua intensità. “Prima che tutto questo iniziasse mi sono preso una lunga pausa dalla musica per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e cercare di scartavetrare i miei spigoli”, ha proseguito Fedez, mentre racconta il suo nuovo percorso che ha voluto però custodire con estrema gelosia: “Così ho iniziato un percorso nuovo, che è l’unica cosa che ho tenuto fuori dai social in questi mesi proprio perché non era solo musica. Ma qualcosa di più fragile. Ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni”, ha spiegato.

FEDEZ TORNA ALLA MUSICA: IL NUOVO SINGOLO CON CARA A MEZZANOTTE

Fedez ha deciso di dare peso all’essenziale, in questo caso a ciò che anche un piccolo studio di registrazione potrebbe rappresentare. E così, prima che la quarantena imponesse a tutti noi di restare in casa, il rapper ha fatto la spola tra la sua casa e un piccolo studio alla periferia di Crema. “In questi mesi sono tornato a fare musica come se avessi 18 anni, senza pensare troppo alle conseguenze strategiche”, ha proseguito ancora il marito di Chiara. Proprio in studio, ha spiegato ancora Fedez, ha avuto modo di conoscere una giovane artista emergente, Cara, anche lei impegnata nella registrazione di un suo brano. E lì, l’artista ha voluto scriverci una sua strofa. Negli ultimi giorni, chi segue le avventure dei Ferragnez tramite le Instagram Storie, sa che Fedez ha voluto ricreare una sorta di studio di registrazione amatoriale nella sua cabina armadio ed ha ritrovato la bozza di quel pezzo. “E allora ho capito cosa rappresenta per me la musica: rompere le catene con un tagliaunghie”, ha proseguito. Oggi è consapevole di voler creare “occasioni di spensieratezza con la musica”. “Spero che anche per voi un momento così triste e tragico possa aiutarvi ad aprire gli occhi e capire cosa è veramente importante. Pronti ad abbracciarlo non appena questo momento finirà”, ha chiosato, annunciando la pubblicazione della nuova versione di Le Feste di Pablo della cantante Cara, dalla mezzanotte di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Fuori a mezzanotte Grazie @cara.musica ❤️🙏🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 9 Apr 2020 alle ore 2:49 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA