Fedez, perchè Luis Sal ha lasciato Muschio Selvaggio? La verità/ “Va su altri progetti, non l’ho presa bene”

Fedez, nella nuova puntata su YouTube di Muschio Selvaggio, ha finalmente svelato cosa sia accaduto con Luis Sal. Il rapper ha svelato di aver atteso tre puntata prima di chiedere al manager dell’amico di poter rivelare tutto in diretta: “Questa cosa ha danneggiato un po’ il format. Nei commenti si parlava quasi solo esclusivamente di Luis e non dell’ospite.”

Come riporta Novella 2000, Fedez ha deciso di non raccontare l’accaduto subito: “Per un motivo specifico e poco corretto. Non avevo e non ho intenzione di mettere in difficoltà una persona con cui ho condiviso tante cose belle. Sanremo è stato un progetto voluto da me perché pensavo potesse essere utile. Non siamo stati pagati, tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. Lui non era d’accordo sul progetto e poi ha detto di provarci.[…] Alla fine c’è stata una discussione lavorativa. Ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto sena supporto da parte sua”.

Fedez, in diretta a Muschio Selvaggio, ha chiarire cosa è accaduto tra lui e Luis Sal con il quale conduceva il podcast. Il rapper come riporta Novella 2000 ha dichiarato: “Alla fine della settimana, con mio grande stupore, non ho mai ricevuto dei campanelli d’allarme che mi portassero a pensare che volesse abbandonare il podcast. Ma poi lui mi manda un messaggio dove mi dice: ‘il format ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis. Ho voglia di dedicarmi ad altri progetti’. Io non l’ho presa benissimo” Questo ha messo in piedi uno scenario complicato e rimane nella sigla perché ad oggi il podcast rimane di Luis. Avevamo una società al 50%”.

E ancora: “Luis è sempre il benvenuto nel fare delle puntate, essendo ancora suo il podcast. Può dare qualsiasi spiegazione in piena trasparenza e libertà, nel caso avessi detto qualcosa che necessita di più chiarezza. Per lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre al lavoro. Tenevo molto a Luis, di conseguenza è strano portare avanti questa cosa da solo. Non mi sento di buttare via tutto”.











