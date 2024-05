Fedez, perché salta l’ospitata a Da noi nessuno e normale/ “A stoppare l’intervista è stato…”

Fedez, salta l’ospitata nel programma di Alessandro Cattelan: il motivo

Alessandro Cattelan costretto a rinunciare al grande ospite Fedez per il debutto del suo nuovo show Da noi nessuno è normale. Il conduttore, come riportato da DavideMaggio.it, non intervisterà l’ex marito di Chiara Ferragni, che sarà comunque sostituito con un ospite di cartello. “A stoppare l’ospitata sarebbe stata la produzione che avrebbe fatto un passo indietro probabilmente in considerazione del momento delicato del rapper” si apprende dal sito di DavideMaggio. Niente ritorno sul piccolo schermo per Fedez, dunque, che lontano dalla tv continua a vivere un momento delicato anche dal punto di vista personale, con il caso del pestaggio a Cristiano Iovino finito sotto i riflettori.

Fedez non sarà ospite a Da noi nessuno è normale, il nuovo programma di Rai2 affidato a Cattelan, proprio per la complessa situazione che sta vivendo il rapper. E intanto Fedez è finito nell’occhio del ciclone, con un fascicolo aperto dopo l’aggressione a Iovino e un testimone che sarebbe spuntato e che incastrerebbe l’artista milanese.

Fedez e l’aggressione a Cristiano Iovino: come stanno le cose

La situazione in casa Fedez resta particolarmente delicata. Dopo aver ricostruito quanto sarebbe accaduto la presunta sera dell’aggressione a Cristiano Iovino, Myrta Merlino è tornata sul tema nella recente puntata di Pomeriggio Cinque, con i propri ospiti tra cui Aldo Vitali, direttore del magazine Tv Sorrisi e canzoni, Rosanna Cancellieri e l’attrice Jane Alexander con l’inviato Michel Dessì come sempre in servizio da Milano. Gli ospiti di Pomeriggio 5 sono tornati a parlare, riavvolgendo il nastro sulla questione Iovino e su cosa sarebbe accaduto quella notte nel capoluogo lombardo.

Il direttore di Tv Sorrisi e canzoni Aldo Vitali si è soffermato sulla questione Iovino che vede diretto interessato Federico. “Evidentemente non è stato come si diceva all’inizio, un apprezzamento di Cristiano a una ragazza del giro di Fedez. Iovino è una persona abituata a frequentare certi ambienti, non stiamo parlando di gente di baby gang ma di un personal trainer di grande successo che vive tra Milano e Roma in appartamento lussuosi, è un po’ strano che faccia degli apprezzamenti volgari”. E intanto nelle scorse ore è spuntata la notizia secondo la quale Fedez rischierebbe anche l’affidamento dei figli dopo alla questione relativa all’aggressione.











