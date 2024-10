La storia di Katia Ricciarelli non ha forse bisogno di presentazioni; grazie alla musica ha vissuto e vive da protagonisti i palcoscenici più importanti del mondo e in qualità di soprano è stimata senza confini. Ma dietro il suo talento, la gavetta e i picchi di una carriera incredibile c’è anche sofferenza, difficoltà, come dimostrato dal racconto di Katia Ricciarelli – in un’intervista a Verissimo – a proposito dei suoi genitori. La cantante è stata cresciuta unicamente da sua madre e non ha mai potuto godere dell’amore del papà, mai conosciuto.

Chi è Katia Ricciarelli? Infanzia difficile, carriera e vita privata/ Dal debuto agli amori del passato

“Mamma ci ha tirati su da sola, il mio papà nemmeno l’ho conosciuto. L’ho visto direttamente su un letto d’ospedale che stava morendo; ero andata a cantare come bambina prodigio per coloro che erano malati terminali…”. Questo il racconto di Katia Ricciarelli a proposito dei genitori, con particolare riferimento alla mamma e al retroscena dell’incontro ‘fortuito’ con il papà quando ormai era sul punto di passare a miglior vita. “Io ho fatto una foto anche con lui e mia madre a momenti sveniva: ‘Ma questo è tuo padre!’”.

Katia Ricciarelli, chi è l'ex moglie di Pippo Baudo e perché si sono lasciati/ "Abbiamo perso un figlio"

Katia Ricciarelli e il rapporto con i genitori: “A volte hai una specie di risentimento per…”

I ricordi più belli di Katia Ricciarelli per quanto riguarda i genitori sono dunque tutti rivolti alla mamma, un faro nella sua vita che con le sue sole forze è riuscita a sopperire alla mancanza del papà. “La mamma ha fatto tutto per me; madre, padre, amica, tutto! Non ho sentito la mancanza di un papà, forse più di un nonno. Mi sarebbe tanto piaciuto averlo, perchè i nonni sono straordinari e per i nipoti fanno tante cose”. La soprano ha poi aggiunto: “Cresci senza padre e a volte hai una specie di risentimento per chi ha trattato così la mamma, quindi per questo nessuna mancanza…”.