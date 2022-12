Fedez, primo Natale dopo l’operazione per il tumore: come sta?/ “Fitte e crampi allo stomaco”

Fedez svela com’è andato il primo Natale dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas

Lo scorso marzo Fedez si sottoponeva ad una complessa operazione durata quasi sei ore e necessaria per farsi asportare un tumore neuroendocrino del pancreas. Sono stati mesi molto complicati per il rapper che nelle ultime ore, postando una story su Instagram, ha voluto raccontare com’è andato il suo primo Natale dopo l’operazione.

Nell’Instagram story Fedez ha spiegato che questo Natale non è stato proprio dei più semplici e proprio a causa del problemi di salute avuti. Nonostante la gioia nel condividere le festività natalizie con la moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria e tutta la famiglia al completo, Fedez ha rivelato di aver avuto qualche problema allo stomaco, probabilmente derivante anche dai vasti pranzi e cene di queste festività.

Fedez: “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento”

Così, a corredo di un suo selfie a torso nudo, Fedez ha scritto: “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili.” Non manca il tocco ironico alla fine di un post che vuole comunque evidenziare che i problemi derivanti da una patologia simile e un’operazione come quella da lui subita non mancano, anche mesi dopo.

Al suo fianco, sempre pronta a sostenerlo, c’è la moglie Chiara Ferragni con la quale ha trascorso questi giorni natalizi in montagna. Con la coppia ovviamente i loro figli e le loro due famiglie: suoceri, genitori, sorelle e cognati si sono infatti riuniti per qualche giorno spensierato in montagna, immersi in un paesaggio innevato.

