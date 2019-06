Fedez, problema di salute/ Chiara Ferragni: “la famiglia è la cosa più importante”

Il ritorno in Italia di Fedez e Chiara Ferragni è stato caratterizzato dallo sfogo del rapper che, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, ha confessato ai fans di aver attraversato un momento delicato a causa di un problema di salute che gli ha fatto cambiare tutte le priorità. Fedez, infatti, ai fans ha confessato che dopo aver scoperto la piccola anomalia che, fortunatamente, non si è rivelata grave, ha capito quanto tutti i soldi del mondo non facciano la felicità. Da qui la decisione di dedicare più tempo al figlio Leone con cui ha trascorso totalmente l’ultimo mese in quel di Los Angeles. La nascita di Leone aveva già stravolto positivamente la vita di Fedez che, tuttavia, dopo aver temuto per la propria salute, ha deciso di mettere sempre al primo posto la famigia ricevendo il sostegno della mogie Chiara Ferragni.

FEDEZ E IL PROBLEMA DI SALUTE: IL SOSTEGNO DI CHIARA FERRAGNI

Oltre ad essere la coppia più social del momento, Fedez e Chiara Ferragni sono anche molto innamorati e uniti. Il rapper e la fashion blogger più famosa del mondo si sostengono in tutto ciò che fanno ed ora che il marito ha attraversato un momento delicato, la Ferragni gli ha fatto sentire nuovamente tutto il suo amore. Tra i tanti commenti sotto il post di Fedez, infatti, non poteva mancare quello della sua dolce metà. “La famiglia è la parte più importante della vita, sempre. Ti amo famiglia mia”, ha scritto la Ferragni che, esattamente come il marito, da quando è diventata mamma, ha capito quanto gli affetti veri contino più di qualsiasi cosa.

