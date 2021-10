Fedez, Rai ritira querela e lui torna/ Tapiro a Franco Di Mare “Fazio mi ha chiesto…”

La Rai ha deciso di non procedere nei confronti di Fedez in seguito all’accusa di censura lanciata dal rapper sul palco del Concerto del Primo Maggio. Pare che la decisione di ritirare la querela sia stata presa per la mancanza di requisiti. Questo spiegherebbe la scelta di Fabio Fazio di invitare Fedez nella prima puntata di “Che tempo che fa”. La Rai aveva deciso di querelare Fedez per l’illecita diffusione dell’audio della telefonata intercorsa con i vertici di Rai3 e per diffamazione aggravata dell’azienda e di una sua dipendente.

Il rapper dal palco aveva attaccato la Lega in difesa del Ddl Zan denunciando il tentativo della Rai di censurare il suo discorso prima d salire sul palco. A cinque mesi esatti dal discorso pronunciato sul palco dell’evento, Fedez torna in Rai . E’ stato lui ad annunciarlo in un post su Instagram: “Mi ero quasi dimenticato… Domenica torno su Rai3”. Il rapper si è mostrato sorridente e non ha nascosto una certa soddisfazione.

Valerio Staffelli ha intercettato il direttore di Raitre Franco Di Mare e gli ha consegnato il tapiro. Staffelli ha subito punzecchiato il direttore sull’ospitata di Fedez: “E Fedez? Aveva promesso fuoco e fiamme, invece domenica sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa”. Franco Di Mare ha allora voluto precisare: “Io non censuro nessuno. Fazio mi ha chiesto di Fedez e io ho risposto che non c’era problema”.

L’assenza di Fedez anche ai Seat Music Awards aveva fatto discutere anche se il direttore di Raiuno Stefano Coletta aveva fatto sapere che l’invito c’era stato ma che il rapper aveva declinato per impegni già presi. Proprio in quell’occasione sul palco intervennero i comici Pio e Amedeo in un botta e risposta con Fedez. Pio e Amedeo avevano ringraziato la Rai per non averli censurati prendendosela poi con Fedez. Immediata la replica del rapper: “Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”.

