Fedez replica a Luis Sal: “Mi hai chiesto 600 mila euro”/ “Non puoi utilizzarmi come un bancomat”

La replica di Fedez a Luis Sal

Dopo mesi di silenzi, Fedez e Luis Sal hanno deciso di raccontare la propria versione dei fatti sulla fine del loro rapporto personale e professionale. Dopo il video pubblicato da Luis Sal sul canale You Tube di Muschio Selvaggio, è arrivata la replica di Fedez. Il rapper ha scelto di non aspettare e di ribattere prontamente alle parole dello youtuber attraverso una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram. “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile“, ha esordito il marito di Chiara Ferragni per poi aggiungere- “Il mio video su Luis non puntava in alcun modo a buttare m3rda su di lui, al contrario del video che lui ha fatto oggi”.

Orietta Berti “Io una stilista mancata”/ “Dio mi ha dato un bel carattere, con Osvaldo...”

“Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”, le successive parole di Fedez.

Luis Sal rompe il silenzio e svela la verità su Fedez/ "Gli ho chiesto una pausa, lui mi ha detto ingrato e…"

Fedez e Luis Sal: botta e risposta sui social

A distanza, il botta e risposta tra Luis Sal e Fedez continua. Nella sua replica, il rapper ha aggiunto nuovi dettagli sui motivi che avrebbero portato alla rottura definitiva con il collega. “Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarsi ad altri progetti?”, ha aggiunto.

Aka7even: Rock N Roll é il tormentone dell'estate?/ Le reazioni al rilascio del nuovo singolo

Infine, il marito di Chiara Ferragni lancia una frecciatina: “Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA