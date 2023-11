X Factor 2023 live, semifinale/ Diretta, eliminati: Il Solito Dandy stupisce con l’orchestra

Diretta X Factor 2023 live, semifinale: il commento di oggi 30 novembre

I primi a esibirsi nella diretta della semifinale di X Factor 2023 sono gli Astromare, che dopo il licenziamento di Morgan sono finiti nel roster di Ambra Angiolini. La giudice ha deciso di assegnargli per l’esibizione con l’orchestra un brano molto carico, ovvero Somebody to love dei Queen. “È una scelta molto azzeccata, da comfort zone”, commentano Fedez e Dargen D’Amico.

Morgan: “Ad X Factor hanno fatto una gara per ostacolarmi”/ “Volevano una trashata vuota…”

Per Il Solito Dandy invece si va sul classico: I giardini di marzo. Una cover che aveva già interpretato nelle scorse occasioni. L’effetto con l’orchestra però è ancora più emozionante. “Molto profondo e concentrato, era un brano complesso ma non sei sparito. Non era semplice, ma ci hai messo la tua firma”, ha sottolineato Ambra Angiolini. Anche il cantante stesso ha ammesso di avere approcciato alla canzone con grande fragilità. Fedez però rompe gli equilibri: “L’unica cosa che non mi è piaciuta è il pelo di autotune che ti ha messo all’insaputa Dargen D’Amico, non ne avevi bisogno”. Anche il giudice ammette di essersene pentito: “Ti ho sottovalutato”.

Dargen D’Amico: “Morgan è stato lesivo accusando di complotto…”/ “Perchè dire che l’abbiamo escluso?”

Inizia la manche con l’orchestra

È iniziata la diretta della semifinale di X Factor 2023! La puntata si preannuncia accesissima, dato che ci saranno ben tre eliminazione. Dei 7 concorrenti ancora in gara, soltanto 4 arriveranno all’ultimo step del talent show. Il verdetto si deciderà in due manches e tutti sperano quantomeno di potere superare la prima, dato che ciò permetterebbe loro di cantare il proprio inedito. Inizialmente infatti potranno esibirsi con l’orchestra. Si tratta di un banco di prova importante e c’è tanta attesa per scoprire come se la caveranno. Molto dipenderà dalle assegnazioni dei giudici.

Emma Marrone super ospite a X Factor 2023/ "Ho smesso di andare in giro con la corazza"

A proposito di giudici, c’è una sorpresa. Per la prima manche, infatti, al tavolo si siederà anche Emma, super ospite di questa puntata. “Sono molto emozionata, mi piace essere qui proprio per la serata con l’orchestra perché è un momento bellissimo. Sono curiosa di sentire tutti i ragazzi, che quest’anno sono stupendi”, ha ammesso. Prenderà dunque il posto di Morgan, licenziato qualche puntata fa. A esprimersi sulle performance tuttavia sarà soltanto il pubblico.

X Factor 2023 Live, anticipazioni 6a puntata 30 novembre: due manche decisive

Stasera va in onda l’attesa semifinale di X Factor 2023, il talent show di Sky Original. In vista della finalissima di giovedì prossimo, il 7 dicembre, sono ancora numerosi i nodi da sciogliere e i verdetti da emettere, a cominciare da 2 attese manche e ben 3 eliminazioni. Stando alle anticipazioni riportate da Style Magazine, stasera scopriremo i 4 finalisti al termine di una gara caratterizzata da due manche. I capisquadra, dopo la cacciata di Morgan dal programma, sono rimasti in 3: Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini.

I 7 semifinalisti suoneranno accompagnati da un’orchestra di 22 elementi nel corso della prima manche. A seguire, nel corso della seconda manche, presenteranno dal vivo i loro brani inediti. Sarà un’occasione unica per i semifinalisti, dal momento che questi brani inediti saranno disponibili su tutte le piattaforme dalla mezzanotte di venerdì 1 dicembre (Warner Music Italy).

X Factor 2023, anticipazioni 6a puntata: Emma super ospite della semifinale

Ma quale sarà il super ospite di X Factor 2023 nella sesta puntata, la serata della semifinale? Dopo il grande show di Max Pezzali della scorsa puntata, il talent questa sera accoglierà Emma, che torna per presentare il suo ultimo album Souvenir. Il disco ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti, portandola a diventare la terza donna a raggiungere il numero #1 nel 2023. Con oltre 10 anni di carriera e 7 album di studio, Emma Marrone (ex vincitrice di un altro celebre talent, Amici di Maria De Filippi) proporrà sul palco dell’X Factor Arena un set speciale realizzato esclusivamente per lo show.

X Factor 2023, dove vedere la semifinale in tv e in streaming

Ma dove sarà possibile vedere la semifinale attesissima di X Factor, prevista per questa sera? L’appuntamento è previsto per le ore 21,15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in radio su RTL. La puntata, comunque, resterà sempre disponibile on demand e su Sky Go, mentre mercoledì prossimo, il 6 dicembre 2023, il giorno prima della finalissima, sarà come sempre in chiaro su TV8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA