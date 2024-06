Fedez ricoverato in ospedale per nuovi problemi di salute?/ Parla il suo staff: “Ecco la verità e come sta”

Fedez ricoverato in ospedale? Come sta davvero il rapper

Fedez starebbe di nuovo male e sarebbe stato ricoverato in ospedale. È questa l’indiscrezione che nelle ultime ore si ricorre sul web e che vorrebbe il rapper afflitto da nuovi problemi di salute. Una notizia che ha allarmato tutti, vista la malattia che ha colpito Fedez circa due anni fa, e che annuncerebbe un nuovo ricovero. Ma stanno davvero così le cose?

Nelle ultime ore si è cercata conferma o smentita all’indiscrezione ed è stato il settimanale Oggi, per primo, a contattare l’entourage di Fedez per avere chiarimenti. “La notizia del ricovero di Federico è una bufala“, è stata la risposta ottenuta, che quindi smentisce la corsa in ospedale per Fedez. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sono arrivate in diretta a Pomeriggio 5, attraverso l’inviato di Myrta Merlino Michel Dessì.

“Fedez è stato poco bene, è sotto stress”

Il giornalista ha così aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute di Fedez e sul presunto ricovero in ospedale: “Sui social network ma anche sui giornali online si è diramata una notizia, ovvero che Fedez stesse male e ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Non è così”. ha dichiarato Michel Dessì a Pomeriggio 5. Quindi ha aggiunto: “Possiamo dirvi con certezza che Fedez è stato poco bene ma non è ricoverato in ospedale. È sotto stress. Possiamo immaginare sia per la separazione da Chiara Ferragni, sia per la questione sull’indagine dopo il pestaggio di Iovino. Una serie di eventi e conseguenze che lo hanno portato a stare poco bene. Possiamo dare con certezza che non è ricoverato”. È dunque vera la notizia secondo cui Fedez sia stato poco bene ma non quella del suo ricovero in ospedale.











