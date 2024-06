“Fedez-Chiara Ferragni, c’erano i segnali del declino”/ Selvaggia Lucarelli: “La barca in Sardegna…”

Iceberg, programma di Telelombardia, ha sentito Selvaggia Lucarelli in merito alla vicenda Fedez-Chiara Ferragni: “Hanno raccontato ogni singolo momento della loro vita quindi l’hanno trasformata in una soap opera ed ha creato un grande motivo con i follower, una grande emozione, matrimoni, crisi, fidanzamenti, colpi di scena e quando ti affezioni ad una soap opera poi vuoi sapere come finirà”.

“Pandoro Gate? Non ero sorpresa perchè credo che vi fossero stati numerosi segnali che indicavano un avvicinarsi ad una caduta rovinosa. Il messaggio che Selvaggio Lucarelli lancia ai giovani per un giusto utilizzo dei social? Va bene seguire gli influencer che mostrano la loro vita basata sull’ostentazione di tante cose effimere purchè ci si ricordi che non tutto quello che vediamo è vero e che probabilmente quelle persone stanno cercando di venderci qualcosa”.

FEDEZ-CHIARA FERRAGNI, SELVAGGIA LUCARELLI: “FORSE LUI DOVEVA INDOSSARE UN ABITO NON SUO”

“Io un libro su di me lo leggerei – ha proseguito – magari per aggiustare il tiro, non è detto che i nostri detrattori sono i veri nemici, spesso i veri nemici sono quelli che ti danno sempre ragione”, ha aggiunto Selvaggia Lucarelli. “Non credo che lo tenesse controllato – dice riferendosi a Fedez e di un eventuale controllo della moglie – forse doveva indossare un abito che non era il suo, fatturi milioni di euro recitando la parte del padre e marito felice è difficile staccarsi da quella reazione, c’è tanta gente che ci crede, sei in un film costretto da te stesso ad interpretare un ruolo che magari ti sta stretto”.

Sull’episodio della barca, Selvaggia Lucarelli racconta: “Era in Sardegna, si era rotta la barca e Chiara Ferragni ha chiesto aiuto ai suoi follower chiedendo di trovare un’altra barca per continuare a trascorrere una vacanza, era evidente che si voleva trovare una settimana gratis in vacanza”.

FEDEZ-CHIARA FERRAGNI, SELVAGGIA LUCARELLI: “MENTRE GLI STUDENTI PROTESTAVANO…”

“Se pensiamo che quando a Milano è esplosa la polemica del caro affitti – ha continuato – e tanti ragazzi hanno manifestato davanti all’università con le tende e loro mostravano il nuovo attico da 8 milioni di euro, direi che se non è volgare ostentazione del lusso non so cosa sia. Non hanno colto i campanelli d’allarme che stavano suonando ed abbiano pensato di essere indistruttibili e quelli li ha fregati”.

Ospite di Iceberg anche la showgirl Sara Tommasi, che a proposito di relazioni tossiche ha spiegato: “Io ho avuto più di un amore tossico, sono di dominio pubblico. Io ho vissuto un periodo in cui non stavo bene, ho fatto delle frequentazioni sbagliate, erano anche persone gelose del mio personaggio, che volevano che stessi di più in casa, si generavano contrasti e alla fine ho scelto il mio lavoro ed ho proseguito la mia strada, ovviamente sto parlando di tanti anni fa. Come ne sono uscita? Ho chiuso la porta, ce l’ho fatta”. In ogni caso Sara Tommasi ha voluto precisare: “Io non ostento il lusso”, riferendosi alle sue foto Instagram e ai suoi video postati.

