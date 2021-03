Fedez / “Se ho l’ansia mi sudano i piedi e puzzano, non mi spiego perché”

fedez alle prese con l’ansia in questa finale del Festival di Sanremo 2021. Poche ore prima di salire sul palco dell’Ariston, il cantante si fionda su Instagram e decide di condividere coi fan una sua problematica legata all’agitazione. Ma prima, ovviamente, invita tutti gli internauti a sostenere sia lui che Francesca Michielin per la vittoria finale. Nelle sue parole si scorge anche un pizzico di scaramanzia: “Mi hanno spiegato che c’è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio quindi… non succede ovviamente, ma se dovesse succedere!! Se aveste voglia di supportarci al televoto..”.

Fedez e l’ansia: “Francesca Michielin mi ha dovuto sopportare. Sudo..”

Nel suo intervento Instagram sprona i fan in vista della finale. E poi tra il serio e il faceto svela: “Se non per me almeno per la Franci (Michielin, ndr) che mi ha dovuto sopportare per quattro serate con le mani sudate, i piedi sudati che, devo dirlo, puzzavano anche un po’ per l’ansia, non so per quale motivo mi è accaduta questa cosa in queste serate”. Fedez se la ride, fa il pieno di like e cuoricini e saluta tutti. La finale del Festival di Sanremo chiama.



