Abiti Sanremo 2021 Finale/ Abiti e stilisti: Serena Rossi in Giorgio Armani

QUALI SONO GLI ABITI E VESTITI DELLA FINALE DI SANREMO 2021?

Il Festival di Sanremo 2021 si conclude oggi, sabato 6 marzo, con l’attesa finale. Con la quinta ed ultima serata, si conclude anche la sfilata degli abiti indossata dai cantanti in gara, dai conduttori, dalle conduttrici e dai vari ospiti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston. Durante le precedenti serate non sono mancati abiti elegantissimi e raffinati come quelli indossati da Vittoria Ceretti, co-conduttrice della terza serata, ma anche abiti sensuali come quelli sfoggiati da Elodie Di Patrizi che ha incantato per la sua immagine. Anche tra le cantanti, è piaciuto il look, firmato da Dolce&Gabbana di Noemi mentre ha stupito quello di Francesca Michielin firmato da Miu Miu. Abiti sempre corti per Annalisa che sul palco dell’Ariston ha lasciato scoperte le gambe. Cosa indosseranno, invece, durante la serata finale? Secondo le previsioni, tutti i cantanti in gara, per il gran finale, punteranno sull’eleganza così come le donne che si alterneranno questa sera accanto ad Amadeus e Fiorello che indosseranno rispettivamente abiti di Gai Mattiolo e Giorgio Armani.

GIORGIO ARMANI RE DELLA SERATA CON SERENA ROSSI E FEDERICA PELLEGRINI?

Il re degli abiti della finale del Festival di Sanremo 2021 dovrebbe essere Giorgio Armani. Lo stilista, oltre a firmare gli abiti indossati da Rosario Fiorello e da Malika Ayane che sfoggiato abiti elegantissimi e che rispecchiano il suo inconfondibile stile, dovrebbe vestire anche alcune delle donne attese sul palco questa sera accanto ad Amadeus. Ad indossare creazioni Armani dovrebbe essere Serena Rossi. Oltre all’attrice, potrebbe puntare tutto sugli abiti di Giorgio Armani anche Federica Pellegrini che, in passato, ha mostrato feeling con il famosissimo italiano. Sul palco arriverà anche Giovanna Botteri. Il look della giornalista sta scatenando tanta curiosità, ma per il momento, non ci sono anticipazioni. Quale abito indosserà la giornalista? Attesa anche per l’outfit di Alberto Tomba il quale, tuttavia, dovrebbe puntare su un abito scuro e molto elegante.



