Fedez, spunta cartello su Luis Sal a Love Mi/ La reazione in diretta e la battuta sui “pochi amici rimasti”

Fedez, la reazione al cartellone su Luis Sal al concerto Love Mi 2023

Non sono mancati momenti imbarazzanti nel corso del concerto Love Mi 2023, tenutosi il 27 giugno a Milano. I più eclatanti hanno avuto come protagonista proprio Fedez, tra problemi tecnici e di voce. Prima ancora di questi, è stato però un cartellone ad attirare l’attenzione di molti, rapper compreso.

“Dillo Alla Mamma Dillo All’Avvocato”, è ciò che uno spettatore ha scritto su un cartellone tenuto sempre in bella mostra al concerto Love Mi, cartellone che Fedez non ha fatto finta di non vedere. Anzi, una volta arrivato sul palco il cantante lo ha così commentato: “Grazie del cartello, l’ho visto. Grazie”. Una risposta sicuramente sarcastica, alla quale non è però seguito alcun tipo di riferimento all’ex amico.

I riferimenti non sono però mancati qualche minuto dopo, quando Fedez ha iniziato ad esibirsi chiamando sul palco alcuni degli artisti con i quali ha duettato nel corso degli ultimi anni. Da Orietta Berti e Achille Lauro a Francesca Michielin, da J-Ax fino a Tananai e Mara Sattei. Proprio quando ha chiamato questi ultimi sul palco, Fedez si è lasciato andare ad una battuta: “Una serie di amici che salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti“. Poi, citando una sua canzone, ha concluso: “Ho ‘Problemi con tutti'”. Insomma, una frecciatina a se stesso.

