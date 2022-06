Fedez “S*sso prima delle nozze? Sc*pate!”/ “Vita troppo breve per ascoltare Vaticano”

Fedez è intervenuto a ruota libera nelle sue stories di Instagram sulla questione della castità prima delle nozze, complici le ultime linee guida del Vaticano relative alla necessità di maggior “attesa” da parte delle giovani coppie. L’indicazione contenuta nella catechesi matrimoniale e già anticipata dal Papa nei giorni scorsi suggerisce ai ragazzi di fare maggiormente ricorso alla rinuncia dei rapporti s*ssuali, linea che però Fedez ha chiaramente detto di non condividere: “Amici vaticani… se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole”, ha scritto il rapper sui social.

Poi, nella storia successiva, Fedez si rivolge direttamente a tutti i suoi follower: “Sc*pate amici, sc*pate più che potete (se vi va)!“. Il tempo è tiranno secondo Fedez, che ha voluto altresì aggiungere che “la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano”. Affermazioni a cui ha fatto da chiosa un video nel quale l’artista, munito di occhiali da sole, suggerisce esattamente quanto segue: “Comunque non fate s*sso prima del matrimonio solo se vi fa arrivare tardi in chiesa”.

FEDEZ VS VATICANO: "NON FATE S*SSO PRIMA DEL MATRIMONIO SOLO SE VI FA ARRIVARE TARDI IN CHIESA"

Non solo Fedez si è espresso sul tema in questi giorni. Anche Paolo Brosio, parlando con l’agenzia Adnkronos, aveva asserito: “Siamo tutti peccatori, anche io ho ceduto al peccato, io non vengo dal mondo della Chiesa perciò è ovvio che ho difficoltà ad attuare quello che dice il Papa. Ho sempre cercato di coinvolgere le mie fidanzate verso un cammino di fede, poi ovvio che non ci sono sempre riuscito”.

E, ancora: “Se due giovani si amano veramente e sono in procinto di sposarsi e si lasciano andare una volta si possono andare a confessare con la loro guida spirituale. Quando ami veramente qualcuno accetti dei sacrifici. Il Papa deve dare delle linee guida e ci premia in base al sacrifico che facciamo e non al risultato, quel sacrificio che ci porta alla salvezza”.

