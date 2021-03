Fedez “sviene” tra le braccia di Damiano dei Maneskin a Sanremo 2021/ Web impazzito

Tutti pazzi per Fedez e Damiano dei Maneskin. entrambi tra i protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2021, durante la terza serata del 71esimo Festival dedicata alle cover, Fedez e Damiano hanno mandato in tilt i social pubblicando la foto che vedete qui in alto. Dopo l’esibizione, il marito di Chiara Ferragni e il frontman dei Maneskin si sino ritrovati dietro le quinte e, insieme, hanno smorzato la tensione del momento. Tra i due, chi è apparso particolarmente nervoso al debutto, è stato Fedez il quale, durante la prima serata del Festival, non ha nascosto l’ansia e l’emozione indossando anche dei braccialetti anti-ansia. Durante la terza serata, invece, Fedez è apparso decisamente più sciolto e dietro le quinte del Teatro Ariston ha scherzato con il collega fingendo di svenire tra le sue braccia. Un cachet che ha mandato in tilt i social con gli utenti che si sono scatenati con i commenti e i like.

TUTTI PAZZI PER FEDEZ E DAMIANO DEI MANESKIN

Il sorriso e lo sguardo sereno di Damiano, insieme all’espressione perplessa di Fedez sono i protagonisti di una delle ultime foto pubblicate dal rapper. Uno scatto improvvisato scattato durante la prima esperienza di entrambi al Festival di Sanremo 2021 e che il web ha particolarmente apprezzato. “C’è un po’ di X Factor in queste foto”, scrive un ragazzo. “Federico e Damiano, posso morire felice”, scherza una ragazza. E ancora: “La reunion che stavo aspettando”, “I migliori di Sanremo in questa foto”. anche su Twitter, gli utenti hanno scherzato sulla posa di Fedez tra le braccia di Damiano che lo sostiene prontamente. “Virgilio all’Inferno che sostiene Dante mentre sviene”, scherza una ragazza.





