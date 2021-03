Maneskin e Manuel Agnelli duetto Sanremo 2021/ Cover Amandoti “per passione e libertà”

Maneskin e Manuel Agnelli, duetto Sanremo 2021

Maneskin con Manuel Agnelli, un sogno che si avvera per i fan e i puristi di X Factor che non hanno avuto modo di gioire per la vittoria della band nel talent show di Sky e che adesso sperano vivamente di farlo a Sanremo 2021. La prima serata non è andata bene per la band che nella terza, quella dedicata ai duetti, si presenterà sul palco proprio con il giudice del talent, sulle note di Amandoti, CCCP di Giovanni Lindo Ferretti. Non è la prima volta che il pubblico di X Factor sente questa canzone in versione cover, ma siamo sicuri che il mix esplosivo di Manuel Agnelli e dei Maneskin porterà sul palco dell’Ariston una vera e propria botta di adrenalina. La prima serata del Festival per il gruppo si è chiusa con un misero settimo posto tra le polemiche del pubblico che sui social non ha approvato le votazioni della giuria preferendo Damiano e i suoi magari a Francesco Renga. Le cose andranno meglio con questa cover e la compagnia di Manuel Agnelli questa sera? Non c’è bisogno di dire che la band porterà sul palco il loro mentore, almeno per quel che riguarda il loro percorso televisivo.

Perché hanno scelto la cover di Amandoti? “per passione e libertà”

Manuel Agnelli era il loro giudice ai tempi di X Factor ed è con lui che hanno strappato un secondo posto, tra le polemiche, nell’edizione in cui ha trionfato Licitra di Mara Maionchi, poi scomparso nel nulla. All’epoca lo stesso Agnelli si è mostrato indignato per la scelta del pubblico anche se, poco tempo dopo, intervistato da Peter Gomez a La Confessione ha voluto dare un’indicazione un po’ pungente ai suoi ex ragazzi invitandoli a partecipare a ‘meno sfilate e a chiudersi in uno studio di registrazione per pensare al proprio lavoro’ evidenziando il fatto che in programmi come i talent è il dopo quello che un po’ preoccupa tutti. A tenerli insieme ci sarà la cover di Amandoti, un pezzo che mette insieme l’amore con il suo opposto lato della medaglia, il dolore. Gli stessi Maneskin hanno specificato di aver scelto questo brano, riarrangiandolo alla loro maniera, perché si tratta di una perla del punk adatta alle loro corde e per questo pronti a rendere un omaggio a una sottocultura specifica per la loro formazione. Come sarà sentirli sul palco questa sera?



