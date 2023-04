Fedez, Tapiro da Striscia la notizia per la vacanza a Dubai/ “La coerenza non è mai stata una mia virtù”

Tapiro d’oro per Fedez da parte di Striscia la notizia per la vacanza a Dubai

Era nell’aria l’arrivo di un altro Tapiro d’oro per Fedez da parte di Striscia la notizia, e infatti eccolo in arrivo nella puntata di oggi 17 aprile. Questa sera, come viene annunciato in anteprima da un comunicato, Valerio Staffelli consegnerà l’ottavo Tapiro d’Oro a Fedez per la recente vacanza a Dubai con Chiara Ferragni e figli.

Una polemica, quella contro il rapper, nata in conseguenza ad alcune frasi forti che aveva detto proprio in merito a Dubai, parlando di “Una Disneyland con i cadaveri sotto al trappeto”, motivo per il quale non ci sarebbe andato mai più. E invece, Fedez ci è tornato e con tutta la famiglia. Da qui da consegna dell’ennesimo Tapiro e le domande pungenti di Staffelli a Fedez.

Fedez sulla vacanza a Dubai: “La coerenza mai stata una mia grandissima virtù”

“Come mai Dubai, visto che aveva detto che non ci sarebbe mai più tornato, dopo averla definita ‘una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto’? Voleva farsi perdonare da Chiara per il bacio dato a Rosa Chemical al Festival di Sanremo?”, ha chiesto il tapiroforo di Striscia nel servizio che verrà mostrato integralmente questa sera su Canale 5. “Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”, ha allora risposto Fedez.

E sulle spese pazze durante il soggiorno nella città degli Emirati Arabi Uniti, molto contestate sui social, ha poi aggiunto: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”. Fedez ha invece negato di aver litigato con Luis Sal, amico e co-conduttore – ma da qualche assente – del podcast Muschio Selvaggio. “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”, le parole del rapper.

