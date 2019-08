Fedez “tiro fuori tutta la m*rda accumulata”/ Nel nuovo album punge Rovazzi e J-Ax?

Fedez è al lavoro su un nuovo album. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantante milanese, che attraverso una storia su Instagram ha spiegato: “Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta quella me**a accumulata in questi anni. Abbiamo lavorato in segreto per un po’, ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come in una macchina della resurrezione”. Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale, ma visto che la fonte è stesso Fedez, si può presumere come a breve potremo ascoltare un nuovo lavoro dello stesso meneghino. Le parole del marito di Chiara Ferragni offrono diversi spunti, a cominciare dal fatto che lo stesso aveva spiegato dopo “Paranoia Airlines” che si sarebbe preso una lunga pausa per dedicarsi di più alla famiglia, ma evidentemente è già tempo di tornare al suo “vecchio” amore, fare musica.

FEDEZ “TIRO FUORI TUTTA LA M*RDA ACCUMULATA”

Altro spunto interessante è il passaggio “Sto tirando fuori tutta quella me**a accumulata in questi anni”. A cosa si riferirà il rapper di Milano? Secondo i maligni non è da escludere un riferimento a J-Ax e Fabio Rovazzi, ex “collaboratori”. La rottura con i due cantanti non è mai stata chiarita, anche se Federico Lucia aveva accennato qualcosa durante una sua intervista da Maurizio Costanzo: “Io in tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone, ma io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste, lo dico in faccia”. La cosa certa è che dopo le vacanze in Italia e alle Baleari, Fedez è pronto a tornare a fare musica, e fra i pezzi in uscita ci sarà quasi sicuramente una collaborazione con Dargen D’Amico; i due avevano già dato vita anni fa alla hit Bocciofili.

