Luis Sal, casa “distrutta” dopo vacanze con Fedez/ “Scarafaggio tra la spazzatura…”

Brutta sorpresa per Luis Sal dopo le vacanze con Fedez e Chiara Ferragni. L’estate è finita e lo youtuber è tornato nella sua Bologna, ma quando è rientrato a casa si è reso conto di averla lasciata in condizioni pessime prima della partenza. In effetti l’amico del rapper non aveva pianificato di stare lontano a lungo, ma poi le vacanze hanno preso un piega diversa e quindi si è ritrovato a dover rimettere in ordine tutto tra piatti da lavare, cartoni e oggetti sparsi praticamente ovunque. «Sono partito pensando di stare via quattro giorni, questo è il risultato. Niente male», ha scritto Luis Sal nelle Instagram Stories. E questo lo ha detto dopo aver mostrato una breve panoramica della confusione totale che regnava a casa sua. «Io che entro nella mia amata casa di merda», ha infatti anticipato. «Scarafaggio in casa tra la spazzatura» e poi ha espresso la sua disperazione per le condizioni in cui aveva lasciato, e quindi ritrovato, casa sua. «Vorrei poter dire che è stata occupata da qualcuno abusivamente, ma è tutta opera mia».

LUIS SAL E LE VACANZE CON FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

Lo youtuber Luis Sal, amico di Fedez, ha fatto compagnia al rapper e alla moglie Chiara Ferragni in queste vacanze estive. Il 22enne bolognese, che da anni posta video da oltre due milioni di visualizzazioni ciascuno, usa l’ironia per descriversi. «Se sei over 30 è difficile che mi conosci; oppure hai un gran gusto». Ma Luis Sal ha scritto anche un libro, nel 2018, finito subito dopo quello di Francesco Totti nella classifica di Amazon. Il suo primo video risale invece al 2002: mangiava due chili e mezzo di cornflakes in poco più di cinque minuti. «Cerco di essere ironico con me stesso, di affrontare la vita con positività. Penso che già questo, al di là della forma e del mezzo, sia una questione seria», raccontò Luis Sal in un’intervista a Vanity Fair. E infatti nelle Instagram Stories scherza con Fedez, fa il “terzo incomodo” tra il rapper e l’influencer, gioca con Leone. Ma «ridere è una cosa seria».

