Leone Lucia fa “gli occhi belli” / L’arma segreta di papà Fedez per conquistare tutti

Da quando è nato, Leone Lucia Ferragni, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ha già conquistato milioni di follower. Sempre al centro della scena delle Instagram Story dei suoi genitori, il piccolo di casa è un vero e proprio influencer e grazie alla sua popolarità rischia di oscurare la già ampia fama dei suoi genitori. Oggi, inoltre, Leone può contare su un’arma in più, con la quale potrebbe far cadere ai suoi piedi un pubblico sempre più ampio. Si tratta degli “occhi belli”, una mossa segreta, tramandata da padre in figlio, che papà Fedez gli ha insegnato qualche ora fa. Un filmato che sui social ritrae Fedez e Leone, mostra il rapper mentre chiede al suo bambino di mostrare al pubico gli “occhi belli”. Da vero influencer, Leone non ci pensa due volte e, guardando fisso in camera, strizza gli occhi mostrando il suo tenero sorriso. E la sua mossa segreta non è passata inosservata ai milioni di follower, oggi sempre più innamorati di lui.

LEONE FA “GLI OCCHI BELLI”, IL SOCIAL IMPAZZISCONO

“Oggi ambiamo parato a fare occhi belli”, scrive Fedez mostrando il video del piccolo Leone Lucia Ferragni su Instagram Story. Solo a sentir nominare le parole “occhi belli”, il piccolo di casa sfoggia infatti il suo sguardo più tenero, mentre, inconsapevolmente, milioni di follower cadono ai suoi piedi. Ma quella degli occhi belli non è l’unica cosa che il figlio di Chiara Ferragni ha imparato da suo padre. In una Instagram story denominata “Dad life”, vita da papà, Fedez ha recentemente insegnato al piccolo Leone a rispondere “pa” quando sente “pa”, un tenero gioco tra padre e figlio che ha tutta l’aria di essere una piccola lezione di rap. Leone ha inoltre imparato a dare il cinque e, su richiesta dei suoi interlocutori, apre con gioia il palmo della sua manina per dare due colpi ben assestati. Ancora qualche difficoltà, si vede in alcuni filmatisi postati su Instagram, nel mangiare da solo con il cucchiaio, anche se, grazie agli amorevoli consigli di papà Fedez, è ormai sul punto di imparare.





