Fedro su Luca Argentero “Che delusione”/ “Prima fratelli, poi si rivelò opportunista”

Fedro Francioni contro Luca Argentero: “Che delusione!”. Tra i due concorrenti della terza edizione del Grande Fratello, a distanza di oltre vent’anni dalla fine dell’esperienza nel reality show, non scorre buon sangue. Il primo ha completamente cambiato vita: salvo qualche ospitata nel salotto di Barbara D’Urso, ha messo un punto alla sua avventura nel mondo dello spettacolo. Il secondo, invece, brilla ancora nella sua carriera d’attore, tanto che in televisione il suo volto è sempre più frequente. Del rapporto di amicizia che c’era prima, tuttavia, non c’è più traccia. A raccontarlo è stato il diretto interessato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga”, ha ammesso Fedro Francioni. “Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento”. Poi qualcosa si è rotto. “Col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Fedro su Luca Argentero “Che delusione”. Cosa fa oggi l’ex Gieffino?

Fedro Francioni, dopo avere definito una vera e propria delusione Luca Argentero, ha parlato al Corriere della Sera anche di quella che è la sua vita oggi. Abbandonato il mondo della televisione, è piombato su quello radiofonico. “È stato un caso. Terminata l’esperienza al GF avevo iniziato a girare le discoteche e un giorno mi è capitato di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella dove tutt’oggi lavoro, ho fatto un provino e da lì poi è iniziato tutto”, ha raccontato.

Da lì non si è più fermato. “All’inizio radio Piter Pan era una piccola emittente poi è cresciuta tantissimo, siamo seguitissimi e facciamo grandi ascolti. Sono autore e conduttore del programma “Lo sfogatoio”. Qui ogni giorno dalle 18 alle 20 diamo voce a tutti su argomenti di forte presa come ad esempio gli autovelox, la chirurgia plastica, le liti tra vicini di casa. E come dice il titolo del programma la gente si sfoga e noi li lasciamo sfogare senza censure”.

